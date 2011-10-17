Людмила Янукович отменила визит в Бобриково

Жена Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ не приехала на празднование 235-летия села Бобриково Антрацитовского района Луганской области.

Об этом УНИАН сообщила председатель Бобриковского сельсовета Наталья ЧУПРИНА.

По ее словам, запланированный на 15 октября визит был отменен.

«Я не могу вам сказать, почему она не приехала», - сказала Н.ЧУПРИНА.

Председатель сельсовета отметила, что праздник в Бобриково все равно состоялся.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Н.ЧУПРИНА сообщила, что 15 октября Л.ЯНУКОВИЧ примет участие в праздновании 235-летия села Бобриково.

Историческая дата основания села - 14 октября, однако, готовясь к приезду Л.ЯНУКОВИЧ, сельсовет решил перенести торжества на 15-е. Жители села очень ждали ее приезда.

В прошлом году жители Бобриково обратились к Л.ЯНУКОВИЧ с просьбой оказать помощь в поиске средств на реконструкцию дома культуры, и супруга Президента помогла им решить этот вопрос. 29 января этого года она приняла участие в торжественном открытии отремонтированного ДК.

Село Бобриково – центр Бобриковского сельского совета, в состав которого входят еще 4 села: Вишневое, Егоровка, Клуниково и Новокрасновка.

Население села Бобриково – 920 человек.