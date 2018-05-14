Второе дело против Тимошенко – диверсия против национальных интересов Украины

Второе дело против Тимошенко – диверсия против национальных интересов Украины

19:41, 14 октября 2011
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Показательно, что СБУ не первый раз используется для подрыва интересов Украины на европейском направлении. Год назад, незадолго до визита Януковича в Германию, СБУ не впустила в Украину немецкого эксперта Нико Ланге...

Юлия Тимошенко во время объявления приговора на заседании суда. Киев, 11 октября
Решение об открытии очередного уголовного дела против Тимошенко  по эпизоду 1990-х годов, вероятнее всего, свидетельствует совсем не о глупости тех, кто это организовал, а о сознательном вредительстве.

Дело организовано таким образом, чтобы ясно и недвусмысленно донести всему миру, что преследование Тимошенко имеет именно политический характер.

Именно политический характер уголовных преследований является в настоящее время главной угрозой срыва подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

Причем открытие дела содержательно бессмысленно – оно не предусматривает никаких последствий для Тимошенко. Ведь срок давности по статье, которую "шьют" Тимошенко, давно истек.

Вариантов тут лишь два. Или люди в окружении Януковича пытаются играть свою игру (очевидно, известно в чьих иностранных интересах), наплевав на всю риторику Президента, его перспективы и международный имидж.

Или Президент с самого начала был лишь орудием в их руках. Но тогда не понятно, зачем была эта его европейская риторика.

Самому Президенту за такую «услугу», которая грозит окончательно сделать из него изгоя в мире, стоило бы более критично посмотреть на кадры, что его окружают, и пересмотреть принципы работы с ними.

Например, недавно произошла отставка директора аэропорта «Борисполь» - после того, как трапом немного был поврежден самолет Януковича. Показательно, что увольняют совсем не за беспорядок и кражи багажей у тысяч пассажиров, которые стали «визитками» столичного аэропорта. Но когда инцидент касается "Самого" - тут без разговоров...

Пример не соразмерный, но в сущности, речь идет о том, что готова власть поставить выше: интересы государства  или свою мстительность. Если она выбирает последнее, то ее саму также  можно будет судить. Ведь из-за личных фобий и антипатий наносится огромный вред стратегическим интересам страны. К чему это приводит, очень хорошо видно на примере Беларуси.

Валерий Хорошковский, Виктор Янукович
Показательно, что СБУ не первый раз используется для подрыва интересов Украины на европейском направлении. Год назад, незадолго до визита Януковича в Германию, СБУ не впустила в Украину немецкого эксперта, главу киевского представительства Фонда Аденауера Нико Ланге. Приблизительно после этого случая в Европе начались разговоры о проблемах со свободой слова, выборами и демократией в Украине.

Такие разговоры вернули Украину на несколько лет назад, потому что когда с государством начинают говорить на такие темы, это значит, что оно попадает в статус не совсем полноценных государств. С полноценными государствами договариваются о сотрудничестве, инвестициях, совместных проектах, а с отсталыми – о  соблюдении элементарных прав и свобод.

Инцидент с немецким политологом был организован в тот период, когда Украина вела очень напряженные и сложные переговоры с ЕС относительно соглашения об ассоциации. Не понимать значения Германии в ЕС – редкая глупость, в которой руководство СБУ сложно заподозрить.

Между тем, вступление в ЕС и европейская интеграция в обоих фундаментальных законах Украины (о национальной безопасности и о принципах внешней политики) официально признаны такими, что отвечают жизненным интересам Украины. Сейчас эти интересы ставятся под прямую угрозу, причем в определяющий и, в то же время, крайне тяжелый для Украины период.

Ромпей, Янукович, Баррозу
Недавно через одно из информагентств «источник в украинских дипломатических кругах» слил информацию, что, мол, так, как Путин защищает Тимошенко, «защищают только агентов влияния». Мол, агенты влияния «это не те люди, которые постоянно работают на иностранное правительство, а те, кто в «час икс» делают то, что иностранному правительству нужно».

Последние  действия относительно срыва Соглашения об ассоциации с ЕС в решающий для европейского будущего Украины момент (в тот же «час икс») свидетельствуют о том, что Президенту в поиске иностранных агентов влияния стоит в первую очередь пристальнее присмотреться к собственному окружению.

Александр Палий

 

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