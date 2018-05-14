Второе дело против Тимошенко – диверсия против национальных интересов Украины

Решение об открытии очередного уголовного дела против Тимошенко по эпизоду 1990-х годов, вероятнее всего, свидетельствует совсем не о глупости тех, кто это организовал, а о сознательном вредительстве.

Дело организовано таким образом, чтобы ясно и недвусмысленно донести всему миру, что преследование Тимошенко имеет именно политический характер.

Именно политический характер уголовных преследований является в настоящее время главной угрозой срыва подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

Причем открытие дела содержательно бессмысленно – оно не предусматривает никаких последствий для Тимошенко. Ведь срок давности по статье, которую "шьют" Тимошенко, давно истек.

Вариантов тут лишь два. Или люди в окружении Януковича пытаются играть свою игру (очевидно, известно в чьих иностранных интересах), наплевав на всю риторику Президента, его перспективы и международный имидж.

Или Президент с самого начала был лишь орудием в их руках. Но тогда не понятно, зачем была эта его европейская риторика.

Самому Президенту за такую «услугу», которая грозит окончательно сделать из него изгоя в мире, стоило бы более критично посмотреть на кадры, что его окружают, и пересмотреть принципы работы с ними.

Например, недавно произошла отставка директора аэропорта «Борисполь» - после того, как трапом немного был поврежден самолет Януковича. Показательно, что увольняют совсем не за беспорядок и кражи багажей у тысяч пассажиров, которые стали «визитками» столичного аэропорта. Но когда инцидент касается "Самого" - тут без разговоров...

Пример не соразмерный, но в сущности, речь идет о том, что готова власть поставить выше: интересы государства или свою мстительность. Если она выбирает последнее, то ее саму также можно будет судить. Ведь из-за личных фобий и антипатий наносится огромный вред стратегическим интересам страны. К чему это приводит, очень хорошо видно на примере Беларуси.

Показательно, что СБУ не первый раз используется для подрыва интересов Украины на европейском направлении. Год назад, незадолго до визита Януковича в Германию, СБУ не впустила в Украину немецкого эксперта, главу киевского представительства Фонда Аденауера Нико Ланге. Приблизительно после этого случая в Европе начались разговоры о проблемах со свободой слова, выборами и демократией в Украине.

Такие разговоры вернули Украину на несколько лет назад, потому что когда с государством начинают говорить на такие темы, это значит, что оно попадает в статус не совсем полноценных государств. С полноценными государствами договариваются о сотрудничестве, инвестициях, совместных проектах, а с отсталыми – о соблюдении элементарных прав и свобод.

Инцидент с немецким политологом был организован в тот период, когда Украина вела очень напряженные и сложные переговоры с ЕС относительно соглашения об ассоциации. Не понимать значения Германии в ЕС – редкая глупость, в которой руководство СБУ сложно заподозрить.

Между тем, вступление в ЕС и европейская интеграция в обоих фундаментальных законах Украины (о национальной безопасности и о принципах внешней политики) официально признаны такими, что отвечают жизненным интересам Украины. Сейчас эти интересы ставятся под прямую угрозу, причем в определяющий и, в то же время, крайне тяжелый для Украины период.

Недавно через одно из информагентств «источник в украинских дипломатических кругах» слил информацию, что, мол, так, как Путин защищает Тимошенко, «защищают только агентов влияния». Мол, агенты влияния «это не те люди, которые постоянно работают на иностранное правительство, а те, кто в «час икс» делают то, что иностранному правительству нужно».

Последние действия относительно срыва Соглашения об ассоциации с ЕС в решающий для европейского будущего Украины момент (в тот же «час икс») свидетельствуют о том, что Президенту в поиске иностранных агентов влияния стоит в первую очередь пристальнее присмотреться к собственному окружению.

Александр Палий