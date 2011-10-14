Тернопольская "Батьківщина" начнет радикальную борьбу с режимом

Представители ВО «Батьківщина» в Тернопольской области обещают со следующей недели прибегнуть к радикальным способам борьбы с действующим политическим режимом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель областной организации ВО «Батьківщина», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

«Наша борьба приобретет кардинально иные обороты. Будут и пикеты, и перекрытия дорог, и другие радикальные акции протеста. Призываем к участию в борьбе с режимом ЯНУКОВИЧА представителей других политических сил и общественных организаций», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он напомнил, что был среди тех людей, которые в свое время в знак протеста против действий власти перекрывали движение на железнодорожной дороге в Тернополе, а также инициатором отправки жителей области в Киев на Майдан в начале Помаранчевой революции.

«С задержанием нашего лидера мы свои усилия направили на акции протеста в Киеве, поэтому в Тернополе не было радикальных действий. Но одной силе тяжело вести борьбу на многих фронтах. Впрочем, прибегать к радикальной борьбе никогда не бывает поздно. Мы готовы снова быть первыми, если другие боятся вести за собой», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он также отметил, что членам областной организации ВО «Батьківщина» становится все тяжелее выезжать на акции протеста в Киев, поскольку местных перевозчиков запугали, а их автобусы представители ГАИ нередко не выпускают под разными причинами за пределы области.

«Перевозчикам угрожают отобрать лицензии в случае доставки людей на протестные акции в столицу, и мы уже не хотим их подставлять. Приходится ехать легковыми автомобилями, чтобы довезти людей в Киев, потому что билетов на поезд тоже не всегда хватает», – отметил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его данным, в последних акциях протеста под Печерским райсудом в Киеве принимали участие 400 представителей областной организации «Батьківщини».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения. В тот же день член «Батьківщини», заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил, что партия начнет акцию сопротивления нынешней власти во всех регионах Украины.