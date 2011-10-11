Польский эксперт считает, что потенциал Тимошенко ограничен

Политический потенциал экс-премьера Ю.Тимошенко ограничен, поэтому ее дальнейшее участие в украинской политике "непонятно" даже при условии ее освобождения после подачи соответствующей апелляции. Такое мнение в комментарии РАР высказал эксперт польского проправительственного Центра восточных исследований (OSW) Адам Эберхардт.

"Я не уверен, способна ли Юлия Тимошенко повести за собой украинское общество. Считаю, что ее потенциал ограничен, а среди украинцев преобладает недоверие к ней. Даже значительное ослабление поддержки к политике (Президента Украины. - Ред.) Виктора Януковича не обязательно должно перевестись на рост поддержки Юлии Тимошенко", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что судебный приговор по делу Юлии Тимошенко не значит, что она семь лет проведет в тюрьме. "Не исключено, что на следующей неделе украинский парламент внесет изменения в Уголовный кодекс, что приведет к декриминализации статьи, по которой Юлия Тимошенко была осуждена", - отметил эксперт OSW.

В то же время для эксперта очевиден "политический мотив" процесса.

Укринформ