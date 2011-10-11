Гриценко: парнишка Киреев - просто ведущий шоу
Оппозиция объединилась?
Народный депутат, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своей деятельностью сумел объединить разрозненную оппозицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Полтаве.
«Сегодня под Печерским судом Киева стояли вместе представители всех оппозиционных украинских сил: «Фронт Змін», «Гражданская позиция», ВО «Свобода», Народный Рух, «За Украину!», Европейская партия и другие. Они защищают не ТИМОШЕНКО, а 46 миллионов украинцев..., потому что суды ломают через колено простых граждан, сажают на годы в тюрьму», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
«Все прекрасно понимают, что парнишка КИРЕЕВ - просто ведущий шоу и не принимает самостоятельных решений. ЯНУКОВИЧ принимает решение, чтобы не дать права ТИМОШЕНКО участвовать в выборах», - отметил А.ГРИЦЕНКО.