Депутат Бундестага предлагает санкции против украинских чиновников

Депутат немецкого Бундестага от Христианско-демократического союза Карл-Георг ВЕЛЛМАНН предлагает запретить безвизовый режим для владельцев украинских дипломатических паспортов.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на заявление К.ВЕЛЛМАННА, имеющееся в распоряжении этого интернет-издания.

По мнению К.ВЕЛЛМАННА, после вынесения приговора экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО "Украина на один шаг отдалилась от европейской перспективы".

"Ассоциация с ЕС и Соглашение о свободной торговле переместились, с точки зрения Бундестага, в далекое будущее. Все знаки указывают на то, что приговор был вынесен исключительно по политическим мотивам", - говорится в заявлении.

"Страны Европейского Союза должны принять соответствующие меры. В рамках этого процесса нужно снова ввести визовый режим для владельцев дипломатических паспортов", - отметил депутат Бундестага.

Дипломатическими паспортами в Украине пользуются высокопоставленные должностные лица и народные депутаты. С этими паспортами они могут посещать страны Шенгенской зоны без визы.

По мнению немецкого депутата, решением против Ю.ТИМОШЕНКО Украина нанесла удар еще и по своей инвестиционной привлекательности: "Немецкий парламент с большой обеспокоенностью следит за событиями в Украине. Наибольшим препятствием для иностранных инвестиций в Украине является судебная власть, которая не является независимой и подвергается политическому и коммерческому давлению".

"Сегодняшнее решение является достаточно болезненным для Украины, поскольку западные компании побаиваются отсутствия верховенства права и усиления политического влияния. В такие страны инвестиции не вкладывают", - заметил К.ВЕЛЛМАНН.

Лидером Христианско-демократического союза, который представляет К.ВЕЛЛМАНН, является канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ.