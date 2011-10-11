Фельдман предлагает урегулировать проведение дней траура

Народный депутат, член фракции Партии регионов Александр ФЕЛЬДМАН предлагает Верховной Раде урегулировать проведение дней всеукраинского траура и почтения памяти.

Об этом говорится в проекте закона № 9187 "О днях почтения памяти и днях траура", зарегистрированном в ВР 20 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА.

Целью законопроекта является нормирование правовых и организационных основ проведения данных мероприятий.

Законопроектом предлагается утвердить перечень дней почтения памяти о трагических исторических событиях.

При этом депутат инициирует ежегодно чтить память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля, жертв военно-административной акции "Операция "Висла" 28 апреля, жертв депортации из Крыма 18 мая, жертв Великой Отечественной войны 22 июня, жертв трагедии в Бабьем Яру 29 сентября, жертв голодоморов каждую четвертую субботу ноября.

Предлагается также закрепить, что днями траура являются дни, на протяжении которых проходят траурные мероприятия в знак скорби в связи с событием, которое повлекло многочисленные людские жертвы.

Дни всеукраинского траура объявляются Президентом, а дни местного траура - соответствующими органами местного самоуправления.

Законопроектом предлагается также определить перечень траурных мероприятий, в частности, в виде приспуска государственного флага, всеукраинской минуты молчания с началом в 12.00 с остановкой на это время работы в органах государственной власти и местного самоуправления, движения общественного и частного транспорта в населенных пунктах с подачей звукового сигнала.

Кроме этого, предлагается поручить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания утверждать правила вещания на теле- и радиоканалах в дни траура и чествования памяти, а также запретить в эти дни размещение рекламы на радио и телевидении.

В пояснительной записке законопроекта отмечается отсутствие нормативной базы урегулирования дней траура и почтения памяти.

Также отмечается невозможность реализации положений указов Президента об объявлении дней траура касательно внесения изменений в программы теле- и радиопередач из-за отсутствия правил вещания в такие дни.