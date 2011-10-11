КСД: приговор Тимошенко - вызов всему демократическому миру

Комитет сопротивления диктатуре призывает к гражданскому противостоянию нынешней власти.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении КСД, «сегодня организованная преступная группировка, которая находится при власти в Украине, совершила тяжкое преступление. Нагло и вызывающе, без каких-либо юридических оснований правящий режим огласил незаконный „приговор" оппозиционному лидеру Юлии ТИМОШЕНКО. Позорный спектакль в Печерском районном суде, который три с половиной месяца разыгрывала власть и оборотень в мантии, завершился циничной расправой режима с политическим оппонентом. Сегодняшний приговор Юлии ТИМОШЕНКО - это попытка уничтожить оппозицию, это вызов всему демократическому миру».

«И в Украине, и в мире никто не имеет иллюзий относительно природы и сути Печерского судилища - всем понятно, что это был не уголовный процесс, а политический. И никто - ни украинский народ, ни мировое сообщество - никогда не поверят в непричастность к этому действу Виктора ЯНУКОВИЧА. Именно он и его олигархическо-мафиозный клан инициировали расправу над лидером оппозиции и непосредственно ею руководили. А посему преступный приговор Юлии ТИМОШЕНКО - это, в действительности, приговор самому ЯНУКОВИЧУ и Ко. Места в цивилизованном мире им больше нет», заявляют в Комитете сопротивления диктатуре.

Авторы заявления отмечают: «Сегодня каждого гражданина Украины лишают права на свободное слово и независимое мнение, сегодня вместе с Юлией ТИМОШЕНКО свободу отбирают у каждого из нас. Но это не должно нас запугать, посеять разочарование или апатию. Мы должны объединиться, выстоять и победить. Грубое наступление режима ЯНУКОВИЧА должно натолкнуться на гражданское сопротивление всего украинского общества. У этой власти нет будущего, она должна уйти прочь».