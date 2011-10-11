Комитет по соблюдению Киотского протокола взялся за Украину

Сегодня, 11 октября, в немецком Бонне состоялась первая часть заседания Комитета по соблюдению Киотского протокола Конвенции об изменении климата. Комитет заслушал отчет Украины о ведении Кадастра выброса парниковых газов в 2008-2009 годах, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Выступая перед комитетом, министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что проблемные вопросы, связанные с ведением Кадастра выброса парниковых газов в 2008-2009 годах, на сегодняшний день решены.

«В 2010 году в Украине состоялись значительные политические изменения, которые положили старт реформам во всех сферах жизни, в частности и в системе защиты окружающей среды», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. Он подчеркнул, что нынешнее правительство обеспечило принятие Стратегии экологической политики Украины до 2030 года, и успешно реализует программу очистки Украины от опасных отходов. «Положительное решение Комитета относительно соблюдения позволит продолжить реализацию экологических реформ, успешно внедрять современные энергоэффективные технологии. За этим процессом сейчас внимательно следят все украинцы – от Президента до рядовых жителей городов и сел», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По информации пресс-службы, в поддержку Украины на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола Конвенции об изменении климата выступил и лауреат Нобелевской премии 2007 года, американский ученый-эколог Вудроу КЛАРК. «Украина последние полтора года демонстрирует удивительный прогресс в сфере защиты окружающей среды и внедрения энергоэффективных технологий, - заявил В.КЛАРК. – Очень важно, чтобы решение Комитета не остановило это позитивное продвижение». При этом В.КЛАРК сообщил, что немало крупных иностранных компаний уже готовят для Украины проекты по энергоэффективности, и механизмы Киотского протокола должны этому способствовать.

Вторая часть заседания Комитета по соблюдению Киотского протокола Конвенции об изменении климата в г. Бонн (Германия) состоится 12 октября в закрытом режиме. На нем будет принято решение относительно соответствия требованиям Конвенции ведения в Украине Кадастра выброса парниковых газов в 2008-2009 годах.

Справка УНИАН. 30 августа с.г. Национальное агентство экологических инвестиций (НАЭИ) сообщило, что на слушаниях Подразделения по обеспечению выполнения Киотского протокола РКИК ООН 25 августа было принято предварительное решение о возможности ограничения участия Украины в механизмах Киотского протокола. По результатам слушаний Подразделением было принято предварительное заключение по вопросу внедрения Киотского протокола относительно Украины, которое может стать окончательным лишь при рассмотрении вопроса в октябре с.г.

«Невзирая на общую положительную оценку проведенной Украиной работы по доработке кадастра, при принятии предварительных заключений Подразделение сослалось на действующую процедуру, по которой на указанном заседании рассматривается кадастр за 1990-2008 гг., представленный в 2010 году и фактически подготовленный в 2009 году. Именно по результатам рассмотрения этого документа и принимается решение о соответствии Украины. Исходя из этого, подразделение приняло предварительное решение, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств», - отмечал НАЭИ.

По данным Нацагентства, в случае принятия решения об ограничении как окончательного Украина временно будет ограничена в использовании таких механизмов Киотского протокола, как торговля квотами на выбросы парниковых газов и реализация проектов общего производства по национальной процедуре.