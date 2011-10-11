В МИД хотят четкого сигнала от ЕС о перспективе членства

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Украина должна получить четкий сигнал от Европейского Союза относительно перспективы будущего членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы должны получить четкий сигнал, что Украина желаемый будущий член Европейского Союза, если мы достигнем определенных критериев», - сказал он.

О.ВОЛОШИН сообщил, что сегодня в Брюсселе с рабочим визитом находится министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО. По его словам, главная цель этого визита заключается в обеспечении поддержки европейским парламентом соглашения об ассоциации. О.ВОЛОШИН напомнил, что на сегодняшний день переговоры о заключении этого соглашения находятся в финальной стадии, и от Европарламента зависит принятие в середине ноября рекомендаций для Европейской комиссии относительно заключения этого соглашения.

Он сообщил, что запланировано выступление К.ГРИЩЕНКО в Комитете по иностранным делам Европейского парламента.

«Наше ключевое требование, которое на сегодняшний день остается крайне актуальным, это вопрос европейской перспективы для Украины, включение соответствующего положения в текст соглашения об ассоциации», - добавил он.

Он также отметил, что Украина по факту является европейским государством, а украинцы являются по факту европейской нацией, и поэтому в МИД Украины считают, что Украина имеет абсолютно все основания для того, чтобы в тексте соглашения был четкий политический месидж – Украина имеет шанс, при условии выполнения определенных критериев, стать членом ЕС.