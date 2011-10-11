Тимошенко рассчитывает, что Европейский суд примет ее сторону

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Европейский суд по правам человека отменит незаконный приговор, вынесенный ей Печерским районным судом Киева по результатам рассмотрения дела о газовых соглашениях 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сразу после того, как председательствующий по делу судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ огласил ее приговор в виде заключения сроком на 7 лет.

"Я убеждена, что Европейский суд отменит неправосудное решение", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, сегодняшнее решение суда свидетельствует о том, что в Украине "растоптана Конституция и правосудие и никто не может полагаться на эти суды".

"Сейчас очень трудный и очень ответственный момент. Будьте вместе, будьте силой! Слава Украине!", - призвала Ю.ТИМОШЕНКО