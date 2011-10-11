Возле суда - стычка между милицией и сторонниками Тимошенко

Возле центрального входа в Печерский райсуд Киева возникло столкновение между милицией и сторонниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО пытались оттеснить спецподразделение «Беркут» металлическим ограждением, которое отделяет их от милиции. Впрочем, милиция предотвратила это.

Сейчас возле второго въезда в суд сконцентрировалась значительная часть сотрудников милиции.

Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО продолжают предпринимать попытки оттеснить милицию, толкая ее, бросают пластиковые стулья.