Возле суда - стычка между милицией и сторонниками Тимошенко
13:05, 11 октября 2011Политика
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В "Беркут" бросают стульями
Возле центрального входа в Печерский райсуд Киева возникло столкновение между милицией и сторонниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО пытались оттеснить спецподразделение «Беркут» металлическим ограждением, которое отделяет их от милиции. Впрочем, милиция предотвратила это.
Сейчас возле второго въезда в суд сконцентрировалась значительная часть сотрудников милиции.
Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО продолжают предпринимать попытки оттеснить милицию, толкая ее, бросают пластиковые стулья.
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