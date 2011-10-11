«31 апреля» в деле Тимошенко суд признал опиской
11:46, 11 октября 2011Политика
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"Ошибочно указанная дата"
Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ признал «опиской» датирование материалов по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Р.КИРЕЕВ во время объявления приговора Ю.ТИМОШЕНКО.
"Суд приходит к выводу, что материалы дела, датированные 31 апреля 2001 года, в совокупности с другими материалами дела являются ошибочно указанными датами и явной опиской", - сказал Р.КИРЕЕВ.
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