«Беркут» сделал коридор для транспорта на Крещатике

Милиция продолжает оттеснять сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО милиции выстроились в несколько рядов поперек Крещатика и оттесняют граждан, в том числе применяя к некоторым из их физическую силу, в сторону Майдана Незалежности.

Подавляющее большинство участников митинга разошлись на обочину центральной улицы Киева.

Также бойцами «Беркута» и внутренних войск перегорожена улица Богдана Хмельницкого, примыкающая к Крещатику.

Сейчас работники спецподразделений милиции выстроились с обеих сторон Крещатика, создав таким образом коридор для движения транспорта.

Транспортные средства медленно продвигаются только от Майдана Незалежности к Бессарабской площади.

В то же время движение автомобилей от улицы Пушкинской по ул. Богдана Хмельницкого к Крещатику сейчас закрыто.