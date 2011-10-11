«Беркут» сделал коридор для транспорта на Крещатике
Ул. Хмельницкого перекрыта
Милиция продолжает оттеснять сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО милиции выстроились в несколько рядов поперек Крещатика и оттесняют граждан, в том числе применяя к некоторым из их физическую силу, в сторону Майдана Незалежности.
Подавляющее большинство участников митинга разошлись на обочину центральной улицы Киева.
Также бойцами «Беркута» и внутренних войск перегорожена улица Богдана Хмельницкого, примыкающая к Крещатику.
Сейчас работники спецподразделений милиции выстроились с обеих сторон Крещатика, создав таким образом коридор для движения транспорта.
Транспортные средства медленно продвигаются только от Майдана Незалежности к Бессарабской площади.
В то же время движение автомобилей от улицы Пушкинской по ул. Богдана Хмельницкого к Крещатику сейчас закрыто.