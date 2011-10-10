Финансовые разведчики - объединяйтесь

11-12 октября в Исполнительном комитете СНГ состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

В проекте документа говорится, что страны СНГ приняли решение о создании специального органа с целью координации взаимодействия по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, как одной из основных угроз безопасности стран всего мира.

Документ определяет основные функции Совета, которые заключаются в подготовке предложений о разработке целевых программ, содействии внедрению странами Содружества рекомендаций ФАТФ, обмену информацией.

Совету предстоит готовить предложения по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки, разрабатывать рекомендации по выявлению и пресечению форм и методов, используемых для легализации преступных доходов, взаимодействовать с заинтересованными органами СНГ и международными организациями, ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ.

Кроме того, Совет будет содействовать обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств, подготовке и повышению квалификации кадров и созданию базовых организаций стран Содружества по подготовке и переподготовке кадров, проведению совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Справка УНИАН. Предыдущее экспертное обсуждение проекта Соглашения состоялось в июне 2011 года. Эксперты решили внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств. Исполкому СНГ было поручено направить материалы заседания в страны Содружества для внутригосударственного согласования проекта. В процессе такого согласования у российской стороны появились замечания и предложения к Соглашению, которые и планируется рассмотреть на предстоящем заседании.