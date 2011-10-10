Донецким метростроевцам обещают погасить долги по зарплате

Работникам донецкого ООО «Донецкшахтометрострой» в ближайшие дни будет полностью погашена задолженность по заработной плате, которая не выплачивалась в течение 7 месяцев.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

Он напомнил, что недавно после пикетирования Донецкой облгосадминистрации метростроевцами, он занимался этой проблемой, прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам данного предприятия, и теперь есть положительный результат.

«Выходили, как вы знаете, работники метростроя, их услышали губернатор, прокуратура. Было возбуждено уголовное дело, и теперь людям выплачивают быстрыми темпами заработную плату», - сказал А. ШИШАЦКИЙ. При этом он отметил: «В ближайшие дни, я думаю, она будет полностью погашена».

Справка УНИАН. По данным Профсоюза работников угольной промышленности Украины, из-за полного отсутствия бюджетного финансирования работ ООО «Донецкшахтометрострой» по поддержанию уже построенных мощностей донецкого метрополитена работникам не выплачивали зарплату 7 месяцев (последний заработок им перечислили за февраль 2011 года). Долг метростроевцам по состоянию на 20 сентября составлял 3,3 млн. грн. (трудовой коллектив предприятия насчитывает 202 человека - УНИАН), а с учетом обязательных начислений на зарплату, штрафы и пени, которые насчитываются на просроченные платежи, коммунальные услуги, вся сумма долга составляет 8 млн. грн.

20 сентября донецкие метростроевцы пикетировали Донецкую облгосадминистрацию, требуя погашения долгов по зарплате.