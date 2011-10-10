В ВР зарегистрировали проект о возврате акций «Индара» государству

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар" - единственного в Украине предприятия по производству отечественных инсулинов, которые были незаконно переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Об этом УНИАН сообщил председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения медицинской помощи, осуществления лечебной деятельности, медицинского образования и науки Комитета ВР по вопросам здравоохранения Владимир КАРПУК.

"Мы подали законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций "Индара". Такой законопроект зарегистрирован. Я настаивал на заседании комитета, чтобы как можно скорее этот законопроект был рассмотрен в комитетах и внесен в повестку дня", - сказал В.КАРПУК.

Народный депутат мотивировал необходимость рассмотрения соответствующего законопроекта промедлением с исполнением решения Хозяйственного суда Киева, который 19 сентября по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар".

"Насколько нам известно, подана апелляция на постановление Хозяйственного суда Киева. Практически мы предусматривали, что будет апелляция, и этот процесс будет затягиваться, учитывая, как быстро состоялась приватизация, там заинтересованы достаточно мощные люди, поэтому мы и предложили этот законопроект", - объяснил он.

В.КАРПУК рассчитывает, что народные депутаты поддержат законопроект о возврате в государственную собственность пакета акций завода "Индар". "Такой механизм возможен. Аналогичный прецедент был по Херсонскому машиностроительному заводу, хотя закон и не был принят. Но, учитывая актуальность этой темы, я думаю, что вероятность его прохождения в зале Верховной Рады есть", - отметил депутат.

По его словам, из-за конфликтной ситуации вокруг завода "Индар" прекращено производство инсулина. "Временная следственная комиссия, которая была создана постановлением от 7 октября, должна изучить ситуацию, но, к сожалению, ее заседание еще не проводилось", - сообщил В.КАРПУК.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада Украина приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар".

Создание ВСК поддержали 287 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, ВСК должна расследовать обстоятельства нарушения действующего законодательства при осуществлении отчуждения государственного пакета акций ЗАО "Индар" в размере 70,7%, что привело к утрате стратегически важного для государства предприятия; расследовать причины промедления в решении вопроса о возврате в собственность государства государственного пакета акций ЗАО "Индар".

Также комиссия должна подготовить и направить материалы соответствующим правоохранительным органам с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.

Председателем ВСК избран народный депутат Игорь ПЛОХОЙ (фракция Партии регионов), заместителем председателя - народный депутат В. КАРПУК (фракция НУ-НС).

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом судом признано за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.