Шкиряк заявляет, что 11 октября станет экзаменом для оппозиции

Лидер общественной организации «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК призывает политические партии - участницы Комитета сопротивления диктатуре (КОД) выйти со своими сторонниками под стены Печерского районного суда Киева 11 октября во время оглашения приговора в деле экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нового Киева”.

З.ШКИРЯК уверен, что «классические методы парламентской борьбы сегодня не работают, так как оппозиция в нынешней Верховной Раде носит чисто формальный характер». «Она скорее служит декорацией, фоном для создания видимости демократии в стране, не более. Безусловно, то трибуна, но этого мало», - сказал он.

По словам З.ШКИРЯКА, в таком виде как сейчас парламентская оппозиция малоэффективна, но реальный результат в свержении власти даст только консолидированная, системная работа за пределами ВР, организация единого фронта для борьбы с правящим режимом.

Он считает, что именно 11 октября станет экзаменом для членов КОД на настоящую оппозиционность власти.

«11 октября оппозиционные партии, члены КОД, должны быть под стенами Печерского суда, вместе со своим сторонниками. Ведь суды над ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО уже давно вышли за рамки отдельных персоналий. Они превратились в суды над демократией, свободой, Конституцией, в суды над Украиной», - убежден З.ШКИРЯК.

Он добавил, что если все партии- члены Комитета не поддержат Ю.ТИМОШЕНКО, то возникает вопрос о состоятельности и необходимости существования такого оппозиционного органа.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре объединяет 11 оппозиционных партий. Он был создан в августе этого года после ареста Ю.ТИМОШЕНКО.