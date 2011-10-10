Попов хочет купить немецкие трамваи для Троещины

Киев рассматривает вопрос приобретения лейпцигских трамваев для работы на трамвайной линии, что на Троещине. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, говорилось во время встречи председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова с представителями компании LVB.

По словам Александра Попова, за полгода на Троещине планируется ввести в эксплуатацию трамвайную линию, которая обеспечит подвоз жителей района к станции кольцевой городской электрички. Поэтому вопрос приобретения подвижного состава для Киева сейчас является более чем актуальным.

«Мы подписали Меморандум о сотрудничестве с мэрией Лейпцига. В ближайшее время будет создана рабочая группа для детальной проработки вопроса приобретения лейпцигских трамваев », - добавил глава КГГА.

По словам председателя Александра Попова, трамвайный парк Киева изношен более чем на 80%. Безусловно, столичная власть работает над решением этой проблемы: покупает новые вагоны, осуществляет реконструкцию и капитальный ремонт подвижного состава собственным силами, поэтому передача трамваев от города-побратима Лейпцига позволит еще на шаг продвинуться в решении этого вопроса.

Александр Попов отметил, что он лично будет контролировать решение проблемы транспортного сообщения в Деснянском районе.

Председатель КГГА добавил, что за 3-4 года на Троещине будет метро, ​​но транспортный вопрос необходимо решать уже сейчас, так через полгода руководство города планирует достроить и запустить линию скоростного трамвая на левом берегу.