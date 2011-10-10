Глава МИД Чехии: Если Тимошенко посадят, Соглашение не ратифицируют

Министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляет, что, в случае, если бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет находиться в тюрьме, соглашение об ассоциации с Украиной не вступит в силу.

Об этом он заявил сегодня по окончании заседания Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге собственному корреспонденту УНИАН.

«Мы должны идти дальше в переговорах по ассоциации. Но если ТИМОШЕНКО и другие будут в тюрьме, даже самое успешное соглашение не будет иметь эффекта, потому что соглашение никогда не пройдет через Европарламент и другие парламенты», - сказал министр иностранных дел Чехии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 жовтня, Совет иностранных дел ЕС обсуждал ситуацию в Украине в свете дела против Ю.ТИМОШЕНКО и ряда других членов ее бывшего правительства.