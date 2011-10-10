Украину предупредили о последствиях тюремного заключения Тимошенко

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ заявляет, что длительное тюремное заключение бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО негативно повлияет на будущее отношений Украины и Европейского Союза.

Об этом министр заявил сегодня собственному корреспонденту УНИАН после заседания Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Есть опасения, что будет длительный срок тюремного заключения в приговоре против бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, и это будет иметь значительные последствия, поскольку мы следим за процессом, у нас были широкие дискуссии, мы не увидели никаких фактов для этого, и это было бы очень плохим сигналом для будущего Украины», - сказал К.БИЛЬДТ.

Отвечая на вопрос о том, может ли обвинительный приговор против Ю.ТИМОШЕНКО повлиять на соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом министр отметил: «Это может повлиять на много вещей, однако, давайте посмотрим».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, Совет иностранных дел ЕС обсуждал ситуацию в Украине в свете дела против Ю.ТИМОШЕНКО и ряда других членов ее правительства.