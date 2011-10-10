10 тонн свеклы высыпалось на рабочих: есть погибший и пострадавшие

На территории сахарного завода в с. Ждановка Хмельницкого района Винницкой области во время ремонтных работ один рабочий погиб и еще трое были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба управления Госгорпромнадзора по Винницкой области, сегодня в 2.05 во время ремонта свекольной резки оборвался накопительный бункер, который находился над этой резкой. На ремонтную бригаду высыпалось около 10 тонн свеклы и упал бункер.

Пострадали четверо рабочих. 47-летний электросварщик был полностью засыпан сахарной свеклой, и когда его достали из-под завала, он был уже мертв. Два других электросварщика и резчик свеклы получили травмы.

Пострадавшие доставлены в Хмельницкую районную больницу. Продожается расследование.