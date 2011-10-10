В Беларуси считают, что страны Запада «вновь наступают на те же грабли»

Европейский Союз не имеет никакой рациональной политики в отношении Беларуси и успокаивает себя имитацией действий, отмечает начальник Управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в комментарии решения о расширении визовых санкций ЕС в отношении Беларуси он подчеркнул, то вводя дополнительные санкции в отношении Беларуси, страны Запада вновь и вновь наступают на те же грабли.

«Само по себе это решение не имеет никакого значения. ЕС уже неоднократно на протяжении текущего года прибегал к давлению на Беларусь. При этом всем хорошо известно, что меры принуждения дают прямо противоположный результат: укрепляют недоверие и затрудняют поиск эффективных решений, которые могли бы способствовать урегулированию имеющихся разногласий», - говорится в комментарии.

«В реальной политике один сбой можно считать случайностью, два - совпадением, но три и более - это уже очевидное доказательство ошибочности действий», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.

Он отметил, что после явного политического фиаско антибелорусских инициатив на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве это уже просто бросается в глаза.

«Но страны Запада вновь и вновь наступают на те же грабли», - подчеркнул А.САВИНЫХ.

Он отметил, что это позволяет уверенно сделать несколько выводов. В частности, по словам пресс-секретаря МИД Беларуси, ЕС не имеет никакой рациональной политики в отношении Беларуси и успокаивает себя имитацией действий. «Европейские политики, работающие на белорусском направлении, не могут или не хотят сформулировать предложения, которые устроили бы ЕС и при этом учитывали бы право Беларуси на суверенное и самостоятельное развитие», - отмечается в комментарии.

Кроме того, при всех громких заявлениях европейские политические круги демонстрируют низкий уровень заинтересованности в поиске решений, поскольку понимают надуманность предъявляемых ими претензий.

«Белорусская сторона исходит из того, что рано или поздно Евросоюзу придется разорвать этот порочный круг и вернуться к нормальному диалогу. Мы рассчитываем, что нашим европейским коллегам хватит на это мудрости», - резюмировал А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, с 10 октября список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз, пополнился еще 16 гражданами Беларуси.

До этого момента 192 белорусам был запрещен въезд в ЕС и три белорусские компании имеют замороженные активы в ЕС. Действующие санкции против Беларуси истекают в конце октября, но среди 27 стран-членов ЕС сложилось единодушное мнение о продлении их на один год.