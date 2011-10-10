Попеску объяснил, почему ПАСЕ решила не проводить дебаты по Украине

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов в Верховной Раде, вице-президент ПАСЕ Иван ПОПЕСКУ заявил, что в ходе последней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы не рассматривала украинский вопрос и не выносила никаких резолюций по Украине, не желая оказывать давление на суд по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом И.ПОПЕСКУ сказал сегодня, комментируя итоги сессии, состоявшейся на прошлой неделе.

По словам депутата, представители украинской оппозиции при помощи своих традиционных партнеров из Европейской народной партии попытались внести в повестку дня вопрос по срочным дебатам под названием «Недавно возникшее в Украине ухудшение ситуации с демократией, которое вызывает беспокойство».

«Однако представители большинства партий, представленных в Бюро ПАСЕ, пришли к выводу о нецелесообразности проведения срочных дебатов по Украине», – подчеркнул И.ПОПЕСКУ.

«К такому же выводу ранее пришел юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассматривавший данный вопрос в начале сентября в Париже», – добавил он.

При этом И.ПОПЕСКУ отметил, что оппозиция пыталась отстоять свою точку зрения разными способами, в ходе дискуссии апеллируя «к эмоциям или ссылаясь на неточную информацию».

«Плановый доклад на тему: «Функционирование демократических институтов в Украине» будет на январской сессии. Заслушивание такого доклада является обязательным в связи с тем, что наша страна находится под наблюдением Мониторингового комитета ПАСЕ. К слову, на той же сессии будет заслушан доклад на аналогичную тему для Боснии и Герцеговины, а в октябре слушали доклад по Армении», – уточнил парламентарий.

Он пояснил, что одной из причин такого решения (ПАСЕ) является позиция Совета Европы, который не хочет оказывать влияние на решение суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«На уровне Совета Европы и, в первую очередь, Парламентской ассамблеи, все понимают, что оказание давления на суд изнутри и извне является недопустимым. Потому что СЕ имеет определенные ценности, которые основываются на разделении властей», – резюмировал И.ПОПЕСКУ.