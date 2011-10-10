У Азарова сознались, что им не хватает молодых и энергичных

Правительство намеревается активнее вовлекать в свою работу талантливых молодых специалистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ во время вручения удостоверений молодым сотрудникам министерства.

«Если у молодых людей есть стремление много и хорошо работать, есть стремление достичь успеха, то это нужно только приветствовать и стимулировать», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он поздравил молодых специалистов с тем, что они прошли сложный конкурс и будут работать в министерстве. «Я надеюсь, что вы сделаете в нашем министерстве, а возможно, и в Кабинете министров хорошую карьеру», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

«Руководство страны считает, что за молодежью, за вами - наше будущее. Мы сейчас серьезно занимаемся подготовкой новых кадров. У нас не хватает молодых энергичных людей, и это первый шаг», - подчеркнул он и добавил, что со своей стороны будет оказывать новым сотрудникам всяческую поддержку.

Первый вице-премьер сообщил, что начатая практика будет продолжена и в следующем году, рассматривается также возможность привлечения молодых кадров и в Секретариат Кабинета министров Украины.

В 2011 году по поручению А.КЛЮЕВА создана программа сотрудничества с ведущими высшими образовательными учебными заведениями по привлечению перспективных, талантливых выпускников для работы в государственных органах исполнительной власти.

С этой целью Минэкономразвития обратилось к ректорам 9 ведущих вузов, которые готовят специалистов в области экономики, с просьбой способствовать отбору лучших выпускников магистратуры, владеющих иностранным языком и закончивших учебу с отличием.

По результатам конкурсного отбора выпускников 2011 года и собеседований с руководством министерства 15 молодых людей, которые выразили желание работать в ведомстве, были приглашены на работу в Минэкономразвития.