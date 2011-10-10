В ПР уверяют, что предпосылок для дефолта в Украине нет

Народный депутат Украины от Партии регионов Алексей Плотников уверен, что в Украине отсутствуют какие-либо предпосылки для заявлений о дефолте. Об этом, как сообщает пресс-служба партии, он сказал, комментируя заявления ряда оппозиционных политиков о якобы ожидающем нашу страну «техническом дефолте», тиражируемые в СМИ.

«Те, кто делают подобные заявления о дефолте, во-первых, вообще не понимают, что это такое. А во-вторых, они пытаются пожертвовать страной во имя своей оппозиционности», - отметил политик.

Алексей Плотников подчеркнул, что оппозиционный политик не может желать неприятностей своей стране.

«Те, кто желают стране дефолта, не являются национальными политиками в понимании стран с развитыми демократиями», - убежден он.

«С объективных экономических позиций, судя по тому, как развивается страна, что делает правительство, как министерство финансов и Национальный банк обеспечивают регулирование денежного обращения, нет каких-либо предпосылок для того, чтобы даже увидеть какие-то призраки дефолта в Украине», - подытожил депутат.