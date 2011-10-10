Томенко: Власть ведет Украину к социальному взрыву

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что создается впечатление, что власть либо не понимает неблагоприятной социально-экономической ситуации, складывающейся в мире и соответственно в Украине, либо сознательно ведет страну к социальному взрыву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил: «Все действия власти четко выделяют ее прямо противоположное отношение к крупному бизнесу, который ее поддерживает, и к обществу».

Вице-спикер подчеркнул, что, «с одной стороны она (власть) создает все преференции и бюджетную поддержку собственному крупному бизнесу, зато преследует и создает проблемы для малого и среднего. Она позволяет своим финансовым институтам безнаказанно работать, а граждан вынуждает обменивать даже мизерную сумму валюты по паспорта. Она за бюджетные средства строит вертолетные площадки, чтоб беспрепятственно передвигаться по Киеву якобы с целью быстрого медицинского обслуживания, в то время, когда уже несколько месяцев десятки тысяч детей не имеют элементарных вакцин. Она покупает недвижимость и учит своих детей в Европе, а украинцы вынуждены жить по советским временам».

Как подчеркнул Н.ТОМЕНКО, если такая политика для «своих» и для общества и в дальнейшем будет продолжаться, она объективно закончится социальным взрывом.

«Согласно логике действий, власть делит страну не по регионам и партиям, а по социальным группам. А поэтому самые уязвимые социальные слои и средний бизнес объективно в ближайшее время уже не выдержат такого издевательства против себя и будут протестовать против самого богатого слоя, в интересах которого второй год работает власть», - подытожил Н.ТОМЕНКО.