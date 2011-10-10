Луценко говорит, что его адвокаты проверяют суд на вшивость

Адвокаты просят суд изменить бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО меру пресечения, учитывая показания свидетелей, которые утверждали, что на допросах в Генеральной прокуратуре на них оказывали давление.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ сегодня в начале заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело экс-министра.

По его словам, показания свидетелей, которые уже выступили в суде, дают основания сомневаться в достоверности предоставленных следователями Генеральной прокуратуры доказательств по делу.

«Сегодня становится очевидным, что данные о виновности ЛУЦЕНКО, представленные в Печерский райсуд, является недостоверными», - подчеркивается в ходатайстве А.БАГАНЦА.

При этом адвокат указывает, что факты фальсификации доказательств по делу, которые уже установлены в суде, как раз и является новыми обстоятельствами, которые дают основания для изменения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО меры пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей.

Кроме того, А.БАГАНЕЦ обращает внимание суда на то, что сторона обвинения в суде ни разу не привела обоснованных и мотивированных данных в интересах того, что Ю.ЛУЦЕНКО, находясь за пределами СИЗО, действительно будет уклоняться от судебного следствия и препятствовать установлению истины.

Другой адвокат экс-министра Игорь ФОМИН поддержал позицию своего коллеги, напомнив суду, что и глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ, и народные депутаты считают нецелесообразным содержание под стражей лица, которое будто бы совершило экономическое преступление.

В свою очередь, выступая в поддержку заявленного ходатайства, Ю.ЛУЦЕНКО высказал сомнение, что позиция Президента побуждает суд изменить ему меру пресечения.

В то же время, экс-министр отметил, что ходатайство его адвоката и приведенные в его поддержку обоснования «является проверкой на вшивость украинского суда на предмет независимости и самостоятельности». По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если бы в Украине действительно существовала независимая судебная система, то Печерский райсуд уже бы во время предыдущего заседания переквалифицировал дело Ю.ЛУЦЕНКО в дело против Генпрокуратуры, которая незаконным образом получила доказательства по делу.

«Я хочу еще раз посмотреть, несмотря на все заявления ЯНУКОВИЧА и его шаманов о европеизации украинской судебной системы. Мне очень хочется посмотреть на результат, поскольку потом все эти разговоры о движении в Европу можно засунуть куда?.. Правильно, под стол», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что в данном случае он ожидает от суда политического решения, потому что в Украине «за день до расправы над ТИМОШЕНКО» на справедливое решение надеяться не стоит.

В свою очередь, представители стороны обвинения были против удовлетворения ходатайства, подчеркнув, что «в очередной раз защитник БАГАНЕЦ пробует прибегнуть к анализу доказательств и свою позицию навязать уважаемому суду». По словам прокуроров, оценка доказательств может быть проведена только судом при принятии решения по делу. По убеждению стороны обвинения, ходатайство об изменении Ю.ЛУЦЕНКО меры пресечения основывается «на преждевременной, необъективной и предвзятой позиции».

Заслушав мнения сторон – участниц процесса, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.