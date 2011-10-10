Бондаренко: Теперь у власти нет возможности скрывать информацию

Народный депутат Украины от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявляет, что власть в последнее время предприняла ряд шагов, направленных на улучшение ситуации со свободой слова в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в своем выступлении на Родосском форуме в Греции.

В частности, отметила Е.БОНДАРЕНКО, в стране начала свою работу украиноязычная версия телевизионного канала новостей Euronews. Это, среди прочего, будет способствовать сближению информационного пространства Украины и Европы и внедрению европейских стандартов журналистики, сказала она. Также, по словам депутата, в Киеве начинает работу Бюро Евроньюс, которое будет готовить для телеканалов материалы о событиях в Украине.

В этом контексте Е.БОНДАРЕНКО напомнила и о принятом Законе «О доступе к публичной информации». Как пример работы закона - впервые были открыты списки лиц, пользующихся госдачами, отметила она. «Теперь власти не имеют возможности скрывать информацию о расходовании средств бюджета», - подчеркнула депутат.

Кроме того, проинформировала она на Форуме, была создана Межведомственная рабочая группа по решению проблемных вопросов в отношениях между представителями СМИ и власти.

Также Е.БОНДАРЕНКО отметила, что на экспертизу в Совет Европы внесен закон «Об общественном телевидении и радиовещании». По ее словам, власти обещают учесть полученные замечания и наконец создать независимое от государства Общественное телевидение.

Депутат также отметила, что в последнее время произошли сдвиги в расследовании убийства журналиста Георгия Гонгадзе. «Сейчас идет суд над организаторами. Расследуется уголовное дело против возможных заказчиков », - добавила она.