Чорновил: У Януковича один выход - делать больно Пшонке

Президент Виктор Янукович боится посадить или выпустить экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом в интервью "Газете по-украински" сказал народный депутат Тарас Чорновил.

"Он разучился принимать и генерировать решения. Раньше хоть немного конкретные задачи ставил, а теперь какой-то ограниченный круг людей - Левочкин, Фирташ, Хорошковский - носит ему информацию, а он ее клюет. Все думали, что дело Юли после перерыва отправят на дорасследование и тихо похоронят. Но Януковичу на ухо нашептывают, что на свободе она будет козни строить, народ поднимет, жизни не даст. Если Юлю сажают, то будет обвал в переговорах с Евросоюзом. Страна стала заложником Тимошенко", - отметил он.

Депутат считает, что у Януковича ситуация очень подвешенная, потому что из-за дела Тимошенко он ссорится с Россией.

"Путин ее больше любит. Газовое соглашение 2009-го - это их общий ребенок. И когда маму начинают судить, то возникают вопросы по папе: все ли в порядке у него с алиментами. Папа обиделся", - подчеркнул Чорновил.

"Единственный выход для Януковича - оправдательный приговор апелляционного суда. После того генпрокурора Пшонку надо будет снимать и делать ему больно", - добавил политик.