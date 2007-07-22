Ющенко приехал в бывший концлагерь с женой, детьми и братом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Екатерина ЮЩЕНКО сегодня в Германии приняли участие в открытии музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг», где в заключении находился отец главы государства Андрей Ющенко.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в выступлении глава подчеркнул, что склоняет голову перед каждым погибшим в этом лагере и перед теми, кто остался в живых. «На этой земле покоятся 30 тысяч человек. Каждый человек, переступая через порог лагеря, отдает дань уважения погибшим здесь людям», – отметил память жертв В.ЮЩЕНКО. При этом Президент Украины заметил, что хотел бы склонить голову перед «всеми, кто прошел этот ад».

Глава государства напомнил, что с этим лагерем узников у него связаны особые чувства. С декабря 1944 года по 23 апреля 1945 года здесь находился его отец – Андрей Ющенко. В.ЮЩЕНКО подчеркнул: ужасные страницы истории объединяют людей, поэтому сегодня необходимо вынести из прошлых событий правильные уроки.

Глава государства также поблагодарил местную власть и общину немецкой земли за создание Мемориала «Флоссенбюрг».

На открытии музея также присутствовали Петр ЮЩЕНКО и дети Президента.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посещал «Флоссенбюрг» во время рабочей поездки 9 февраля 2007 года.

*** Концентрационный лагерь Флоссенбюрг был организован CC в 1938 году. До 1942 года узники лагеря работали в гранитных каменоломнях. С 1942 года заключенные Флоссенбюрга должны были работать на военную промышленность фирмы Мессершмидт. Большая часть узников была из Польши, СССР, Венгрии, Чехии и других стран Европы.

Всего с 1938 по 1945 годы в концлагере Флоссенбюрг и его филиалах были зарегистрированы около 100 тысяч узников. Приблизительно 30 тысяч из них погибли.

Уже в 1946 году в Флоссенбюрге был создан мемориал жертвам концлагеря. Ко входу в мемориал были перенесены бывшие лагерные ворота и несколько фрагментов лагерного ограждения. Также был сохранено здания крематория, который стал объектом мемориала. Впоследствии мемориал концлагеря был дополнен разными памятниками и мемориальными объектами.