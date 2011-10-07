Днепропетровская «Сильная Украина» единогласно за слияние с ПР

Бюро днепропетровской областной организации партии «Сильная Украина» сегодня на расширенном заседании единогласно проголосовало за объединение с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания сообщил руководитель облорганизации Евгений ЖАДАН.

«Бюро областной организации «Сильная Украина» поставило точку во внутрипартийной дискуссии, которая проходила после совместного заявления Сергея ТИГИПКО и Николая АЗАРОВА о возможном объединении нашей партии с Партией регионов. Члены бюро единогласно проголосовали за объединение», - сообщил Е ЖАДАН.

По его словам, в продолжении дискуссии нет необходимости, поскольку это ведет к «потере активности членов партии «Сильная Украина» и их дезориентации».

Е.ЖАДАН заявил, что сегодня написал заявление о выходе из партии «Сильная Украина» и о вступлении в Партию регионов.

«Политическая сила не может заниматься реформами, будучи в оппозиции. Поэтому я поддерживаю лидера «Сильной Украины» ТИГИПКО в объединении с партией власти», - отметил Е ЖАДАН.

Он подчеркнул, что местные организации партии будут принимать решения о техническом механизме объединения с Партией регионов и кадровых вопросах на конференциях на следующей неделе.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ, возглавляющий областную организацию Партии регионов, вручил Е.ЖАДАНУ и руководителю молодежного крыла облорганизации партии «Сильная Украина» Павлу КРОСНОБРИЖЕМУ партийные билеты Партии регионов.

А.ВИЛКУЛ сообщил, что рекомендует кандидатуру Е.ЖАДАНА на должность заместителя председателя Днепропетровской облорганизации Партии регионов по работе с молодежью и предпринимателями.

На вопрос УНИАН, в каком качестве он поедет на предстоящий 22 октября в Киеве съезд «Сильной Украины», Е.ЖАДАН ответил, что делегаты будут избраны на областной партконференции 13 октября.

В Днепропетровской области на 1 сентября было зарегистрировано 7 тысяч 938 членов партии «Сильная Украина».

Как сообщал УНИАН, 16 августа лидер Партии регионов Н.АЗАРОВ объявил об объединении партии "Сильная Украина" и Партии регионов. Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.

27 сентября вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики С.ТИГИПКО на пресс-конференции сообщил, что более 90% региональных организаций «Сильной Украины» поддержали предложение об объединении с Партией регионов. Он не исключил, что решение об объединении может оказаться сложным для западноукраинских организаций «Сильной Украины».

22 октября в Киеве состоится съезд партии «Сильная Украина», делегаты которого обсудят вопросы реализации реформ вместе с Партией регионов.