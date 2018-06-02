Цимбалюк: Львовщина получила уникальный шанс, которого не было со времен Австро-Венгрии

Львовский губернатор Михаил Цимбалюк приехал в Киев делать промоушн XI Экономическому форуму, который 14-15 октября состоится в области. Целью его пресс-конференции, что на днях прошла в УНИАН, было рассказать об уровне форума (сюда приедут шестьсот участников из двадцати стран, участие в нем примут премьер-министр, правительственные чиновники, руководители всех мощных корпораций, которые есть в Украине) и завлечь в Трускавец столичную прессу. В устах Михаила Цимбалюка прикарпатский городок Трускавец и Экономический форум превращаются в аналог швейцарского Давоса или польского Крыницы, Львов - в украинскую силиконовую долину, а львовский автобус на базе автомобилей французської фирмы Renault - в чудо автомобильной техники. Чтоб нам так жить, думала я, слушая председателя львовской ОГА. Впрочем, если он так «стелет» инвесторам, то они точно какие-то деньги во Львове оставляют. «Львов в этом году уже имеет больше 50 миллионов гривен прямых иностранных инвестиций», – продолжил мои мысли губернатор, рассказывая о львовских представительствах крупных западных компаний. Учитывая то, как бойко журналисты разбирали после пресс-конференции визитки его помощников, которые занимаются форумом, казалось, что Михаил Цимбалюк съездил в столицу не напрасно. Мы же пригласили губернатора на отдельный разговор. Михаил Михайлович, кажется, Вы «портите» оптимизмом депрессивную картину нынешней «инвестпривлекательности» Украины. Может, у вас и коррупции нет? Коррупция есть везде. В том числе и на Львовщине. Но Львовщина - давно в Европе. Географически и ментально. Все позитивы такой регионально-секторной интеграции мы чувствуем уже сейчас и пытаемся выстроить такие отношения, что не инвесторы ходят за властью, а власть ходит за инвесторами. Если нам становится известно, что какой-то бизнесмен намерен вкладывать в область, то за этим инвестпроектом закрепляется чиновник из управления инвестиций - и человеку в пределах действующего законодательства помогают закрепиться в области. Если происходит так, что намерения завершаются отказом предпринимателя, то я спрашиваю чиновника, почему так произошло. На практике разрешительные документы, которые обычно можно сделать на протяжении месяца, у нас выдаются в течение недели. Личным общением и отношением мы побуждаем к тому, что инвесторы хотят у нас на Львовщине что-то делать. Они между собой общаются, знают, как власть на что реагирует. Есть такой неформальный клуб инвесторов Галичины. Я провел несколько заседаний Совета инвесторов, куда пригласил налоговую и те контролирующие органы, на которые было больше всего жалоб. За столом сидели с одной стороны бизнесмены, с другой те, кто их контролирует. После этого в состав коллегии налоговой мы включили тех инвесторов, которые имели больше всего претензий к налоговой. Мы также ввели предпринимателей в состав коллегии на таможне. Мы таким образом, обеспечиваем обратную связь. В коллегию обладминистрации также входят люди от бизнеса. И наличие предпринимателей в коллегиях значительно упрощает диалог.

Экономическая целесообразность ЄВР0-2012 для государства остается непонятной. Пока известно только то, что государство уже вложило 6 миллиардов гривен в это мероприятие. А мы уже замахнулись на зимнюю Олимпиаду- 2022. Скажите, имеет ли право страна, народ которого обнищает, строить роскошные стадионы и горнолыжные комплексы? Давайте по порядку. Что касается экономической эффективности ЕВРО 2012. Вы не подвергаете сомнению нужность хороших дорог, которые строят к чемпионату?

Дороги нужны. А что будете делать с роскошным стадионом после двух матчей ЕВРО? После проведения Евро-2012 львовская спортивная арена, как и другие в государстве, будут функционировать эффективно. Для этого создается специальное государственное агентство, которое будет руководить использованием стадионов, что построены за государственные средства к чемпионату. Наличие развитой инфраструктуры на этих объектах позволит привлекать их к проведению не только спортивных мероприятий, но и разного рода праздников, фестивалей, концертных программ, конференций. Государство будет эффективно использовать не только проведение региональных мероприятий, но и проведение межрегиональных и общегосударственных мероприятий. Кроме того, стадион - это тысяча рабочих мест. Люди будут там работать. Я согласен, что львиную долю расходов на ЕВРО взяло на себя государство. Но гостиницы строились не за государственные средства. И эти гостиницы во Львове сейчас заполнены. Статистика европейских чемпионатов свидетельствует о том, что каждый четвертый участник на протяжении года после завершения ЕВРО чемпионата возвращается в страну его проведения, но возвращается не сам. Например, приедет болельщик Британии, который потратит минимум 500 евро, а затем приедет с друзьями и семьей. Даже процесс подготовки к ЕВРО дал серьезный толчок для развития. Приезд спортивных европейских чиновников, мирового уровня спортивных комментаторов, которые никогда не были в Украине, - это событие. Я считаю, что это важный для нас всех момент: когда эти комментаторы, которые имеют миллионные аудитории, изучали карту в аэропорту, что это есть Украина. Это инвестиция в будущее, это не то, что отобьется завтра.

Когда мы услышали, что власть хочет проводить зимнюю олимпиаду в Карпатах и выделяет под это деньги, то мы в редакции шутя допускали, что деньги нужны на «простимулировать» Международный Олимпийской комитет, чтобы получить право на Олимпиаду. А теперь посмотрела программу подготовки этого проекта, что именно вы разогнались строить под эту зимнюю Олимпиаду, которой у нас может и не быть... Ну, можно понять строительство спортивных катков и большого ледового дворца во Львове, это, в конечном итоге, здоровье детей. Но запланировано строительство многих объектов, включая одиннадцать спортивных сооружений для паралимпийцев. Учитывая, что нам право на Олимпиаду могут и не отдать, не великоват ли размах?.. Это то, что нужно стране и региону? Мы на Львовщине не имеем ни одной спортивной арены зимнего вида спорта. Частники построили каток в Новояворивске. Это все. А Львов еще сто лет назад имел хоккейную команду, которая тренировалась еще во времена Австро-Венгрии. И шлем для вратаря придумал львовянин. И простите, ледовые стадионы дадут возможность задействовать много молодежи. У нас потеряна система подготовки спортсменов. И ЕВРО 2012 и Олимпиады дают толчок восстановления детского спорта, или хоккея или футбола. И на стадионах, и на катках будут тренироваться наши дети, которых мы заберем из подворотен и поставим на коньки. Спортивные площадки себя отработают. Я готов говорить по всем объектам, которые необходимо построить, для того, чтобы получить в борьбе право на проведение зимней Олимпиады. Просто на момент представления заявки мы должны иметь часть готовых спортивных объектов. Но что касается упомянутых спорткомплексов в селе Турка. Там же есть старый комплекс для тренировок паралимпийцев. А вы знаете, что в Украине больше всего золотых медалей с зимних Олимпиад привозят паралимпийцы? Украинская команда - третья команда в мире. Почему? Потому что в Турке уже есть база по подготовки паралимпийцев, и когда она будет паспортизована, модернизирована, то у нас будут тренироваться олимпийские сборные других государств. Здесь мы сможем устраивать международные соревнования для паралимпийцев. В настоящее время мы имеем миллион туристов в год. Каждый турист оставляет 70 евро в сутки. Это те средства, которые работают.

В Карпатах Буковель построили. А знаете чему именно Буковель? Сначала у инвестора была идея построить горнолыжный курорт в Славском. Но некоторые чиновники назвали инвестору такую сумму взятки, что инвестор подумал, что за такую сумму он на чистой горе что-то построит. И построил. И выиграл, потому что курорт работает. Мы отпустили инвестора, а сегодня Львовщина возвращается к мысли об обустройстве курорта. Славск уникален тем, что там есть железная дорога. И сюда будут ездить лыжники. И потом, не все расходы будут ложиться на государство. Государство строит комплексы, а олимпийский городок должен строить инвестор. Он будет принимать туристов независимо от того, будет ли там Олимпиада. И это также рабочие места для Львовщины. На каждой базе работают люди. К каждой базе будут прокладывать дорогу, подводить воду и строить очистительные сооружения. То есть это тянет одно за другим.

Я понимаю жителей других областей, потому что многое идет на Львовщину. Но после чемпионата Львовщина отработает. Мы кстати, единственная область в Западной Украине, которая на себя зарабатывает. Мы прекрасно понимаем, что область получила уникальный шанс, которого не было со времен Австро-Венгрии, когда строилась железная дорога за средства центрального бюджета. И мы хотим максимально это использовать. Хочу процитировать Бориса Колесникова, который сказал: «Государство должно построить дорогу, дать качественную электроэнергию, воду и канализацию. Все остальные - инвестор». Это идеальные европейские отношения.

Рабочие каких стран работают на строительстве дорог «Львов – Рава Русская», «Львов – Краковец» и «Львов – Шегины»? Когда объявлялся тендер на строительство дорог, я попросил всех: принимайте участие в тендерах. Их выиграла одна турецкая структура, две львовские. Вскоре я планирую проинспектировать все дороги. Мне стыдно признавать, но турки успевают вовремя, а наши не успевают. 70% рабочих турецкой компании - это украинцы. Но нет у нас таких организаторов, которые создали бы компанию, способную конкурировать с турецкой. Разъехались наши, строят, к сожалению, объекты Португалии и Испании.

Вы - губернатор той части Украины, которая не голосовала за избрание действующего президента. Вы работаете в области, которая не воспринимает нынешнюю власть. Состав облсовета отражает настроения галичан. Как вы строите отношения с Радой? Насколько комфортно Вы чувствуете себя в регионе? Галичина имеет несчастье всю жизнь «не угождать». В 1991 году часть Украины избирала Леонида Макаровича (Кравчука), а мы голосовали за покойного Вячеслава Максимовича (Чорновола), в 1994 году другая Украина избирала Леонида Данииловича, а мы голосовали за Леонида Макаровича. в 1999 году мы проголосовали за Кучму. И это потому, что выбирали между ним и Симоненко. Единственный раз мы имели президента, за которого голосовали. В 2004 году мы все голосовали за Виктора Андреевича. Но от любви до ненависти - один шаг. Тогда же люди резко разочаровалась. У нас завышены ожидания от первого лица. А первое лицо само ничего не сделает, оно сделает только вместе с нами... Сегодня отношение к власти меняется. Галичане никогда не имели своей власти. Была австро-венгерская власть, потом польская, советская, немецкая, опять советская. Но непростые процессы происходят. Людей начинают ценить за конкретные дела. Комфортно мне или некомфортно? Я - генерал милиции, который знает Галичину не только снаружи, но и изнутри. Я готов к любой дискуссии. Я бываю в селах. Я рассказываю, что было, что делаем, что планируем делать. Мне комфортно, потому что я ежедневно работаю. Относительно областного совета. Я общаюсь со всеми, кто хочет со мной говорить. Я не трачу время на дискуссии. Нам хватает работы всем. Мне неважно, кто ее сделает, облсовет или обладминистрация. Губернатора назначает президент. Есть указ о назначении, когда-то будет указ об освобождении. Но мне важно, чтобы этот период был плодотворным. Я в своем Львове имею возможность эффективно работать, имею счастье ходить сам, без охраны.

Разговаривала Елена Мигачева