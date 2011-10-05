Нашеукраинец: Власть пытается выжать последние соки из крестьян

Украинское правительство из-за введения экспортной пошлины на зерно и невозвращения НДС экспортерам этой продукции открыто дискриминирует сельхозпроизводителей в Украине.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина».

При этом убытки аграриев от такой дискриминации за год могут достичь 8,5 млрд. грн., подчеркнул парламентарий.

В.МАТЧУК отметил, что экспортная пошлина в Украине на сегодняшний день введена всего на четыре категории товаров – газ, металлолом, мясо и зерно. Из этого перечня, по убеждению депутата, следует немедленно вычеркнуть зерно, поскольку экспортная пошлина на него является нелогичной и неоправданной.

«Введение пошлины на экспорт газа является понятным, на металлолом и мясо - логичным. А четвертая позиция – это зерно, пошлина на экспорт которого не поддается никакой логике. Введение этой пошлины с 1 июля привело только к тому, что за июль-август этого года Россия экспортировала, вдумайтесь в это, в четыре раза больше, чем Украина. Такого еще не было в нашей истории», - подчеркнул В.МАТЧУК.

Депутат также обратил особое внимание на то, что с 1 июля зерно стало единственным товаром, за экспорт которого государство не возвращает НДС. «По всем товарам НДС возмещается, и только по зерну – нет. Почему? Это вопрос не ко мне. Но у меня есть ответ – это просто дискриминация. Никаким другим словом это назвать нельзя», - считает «нашеукраинец».

Народный депутат напомнил, что с 1 января 2012 года правительство планирует ввести вывозные пошлины еще и на сою, рапс и подсолнечное масло. По его мнению, такую дискриминацию украинских аграриев можно объяснить тем, что власть пытается за их счет решить проблему дефицита бюджета. «Почему-то правительство АЗАРОВА не вводит экспортную пошлину на уголь и металл… Действующая власть боится это делать, потому что в этих отраслях работают ее потенциальные избиратели. Вместо этого из крестьян, большинство из которых не поддерживают провластную партию, пытаются выжать последние соки», - сказал он.

В.МАТЧУК привел данные Украинской зерновой ассоциации о том, что из-за невозвращения НДС и введения экспортной пошлины на зерно с 1 июля украинские сельхозпроизводители понесли потери, в среднем, в 150 долларов с одного гектара. Депутат отметил, что все свои потери от правительственных нововведений экспортеры, которые работают в Украине, переводят именно на товаропроизводителей, то есть в основном на украинских крестьян. «Экспортер, заплатив государству пошлину, не доплатит сельхозпроизводителю, в лучшем случае, ровно ту же сумму, а в худшем – не доплатит и больше. Если производитель зерна будет не согласен, то экспортер может вообще отказаться от сотрудничества с ним», - сказал В.МАТЧУК.

Такая ситуация, по его словам, приводит только к тому, что Украина стремительно теряет рынки. Депутат отметил, что за июль-август этого года Украина экспортировала всего 1,8 млн. тонн зерна, в то время как в июле-августе прошлого года – 3,85 млн. тонн. «Попытка наполнения бюджета ценой уменьшения собственного экспорта является очередным нерыночным ноу-хау украинской власти. Так не делает власть ни в одной другой стране мира», - отметил В.МАТЧУК.