Северинсен: четыре политических суда в Украине вскрыли изъяны системы

Бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН считает, что доклад министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО на сессии ПАСЕ был не совсем искренним.

Такое мнение Х.СЕВЕРИНСЕН высказала в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Если мы сравним то, что говорит ваш министр - я слушала выступление министра иностранных дел... И когда он говорит, что премьер-министр Исландии, например, предстал перед судом, он не говорит, что это – суд импичмента, где работают специально назначенные судьи, которые рассматривают политические дела", - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

По ее мнению, переход власти от одной к другой политической силе должен осуществляться цивилизовано. "Очень важно, чтобы был мирным, скажем так, способ перехода власти от одного правительства к другому, чтобы члены правительств не сажали друг друга в тюрьмы", - подчеркнула она.

Х.СЕВЕРИНСЕН считает, что резонансные политические дела в Украине продемонстрировали все изъяны судебной системы.

"Возможно, это так же плохо, как было в советские времена. По-видимому, судебная система всегда была такой плохой, и я знаю, что есть много заключенных, которые не получают достаточной защиты, не получают достаточных возможностей для встреч с родными. А эти четыре дела высших функционеров (Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Валерия ИВАЩЕНКО и Евгения КОРНИЙЧУКА. - УНИАН) показали очень хорошо то, что и так известно, что защита не имеет возможности защищать подсудимых, что условия для людей в тюрьмах очень плохие, некоторые из них очень больны, как ИВАЩЕНКО и ЛУЦЕНКО, и не получают медицинской помощи", - подчеркнула она.

"В моей стране, например, их решения считались бы нормальными политическими решениями, которые в Украине криминализированы.

Власти часто говорят, что они борются с коррупцией, но в этих случаях нет коррупции, то есть преступлений с целью обогащения для себя, а, как в случае с ТИМОШЕНКО, - для решения газовой проблемы. Она была в условиях холодной зимы, когда ЕС говорил ей: "Делай, делай это", а бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО не делал ничего, кроме того, что сидел сложа руки. И она должна была принимать какое-то решение, а насколько оно плохое - это всегда может обсуждаться. Я, например, могу сказать, что соглашения Виктора ЯНУКОВИЧА, подписанные в Харькове, были не на пользу интересам Украины", - подчеркнула Х.СЕВЕРИНСЕН.

Бывший докладчик ПАСЕ по Украине отметила, что политик за свои решения должен нести политическую ответственность. "В любом случае, если вы хотите возбуждать такие дела, как против ТИМОШЕНКО, то это должно проводиться по процедуре импичмента. Но криминализировать политические решения... Если бы это делалось везде, то тюрьмы всего мира были бы заполнены министрами", - резюмировала она.