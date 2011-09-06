Экс-премьера Исландии судят за то, что скрывал состояние дел

В Исландии 5 сентября начался судебный процесс в отношении бывшего премьер-министра Исландии Гейра ХОРДЕ (Geir Haarde), на которого возлагается ответственность за разрастание финансового кризиса в стране в 2008 году.

Как сообщает AFP, Г.ХОРДЕ стал первым политиком, представшим перед судом в связи с кризисом.

Слушания дела проходят в суде Landsdomur, учрежденном в 1905 году специально для рассмотрения дел в отношении правительственных чиновников. Прежде этот суд никогда не использовался.

В апреле 2010 года специальная комиссия установила, что Г.ХОРДЕ (наряду с еще тремя политическими деятелями) виновен в том, что скрывал истинное состояние финансовой системы страны. В результате осенью 2008 года банковский сектор Исландии оказался в кризисе, после чего правительство было вынуждено в спешном порядке национализировать все крупнейшие банки страны и обратиться за помощью к международным институтам. В январе 2009 года правительство Г.ХОРДЕ ушло в отставку.

Сам Г.ХОРДЕ отрицает свою вину и называет начавшийся судебный процесс "фарсом" и местью нынешних властей, передает BBC News.

Максимальное наказание, которое может грозить исландскому экс-премьеру, - два года тюремного заключения. Как указывает информагентство, мнения жителей страны разделились - одни считают его "козлом отпущения", другие полагают справедливым, если кто-то из чиновников будет наказан за коллапс финансовой системы.

В 2008 году Исландия едва не объявила о дефолте из-за резкого роста инфляции, падения курса местной валюты и гигантского внешнего долга, многократно превысившего ВВП, напоминает Лента.ру. Избежать дефолта стране удалось благодаря финансовой помощи из-за рубежа, в том числе, антикризисного кредита МВФ.