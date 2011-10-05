Литвин: Украина - страна недореализованной демократии

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом станет эффективным инструментом для проведения масштабных политических и экономических преобразований в государстве.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня во время встречи с президентом Национального совета*** Республики Австрия Барбарой ПРАММЕР, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, Украина приступила к реализации программы реформирования всех сфер жизни, «когда фактически исчерпан запас других путей развития государства».

Для преобразований, отметил он, нужен диалог на уровне политиков, и поэтому сотрудничество с ЕС является критически важным для Украины.

Европейская перспектива, отметил председатель Верховной Рады, должна стать мощным политическим сигналом, который оправдает усилия в реализации непростых, а подчас болезненных реформ.

«Украина не может длительное время находиться на раздорожье, она должна иметь четкое определение, чтобы сориентировать политическую элиту, - сказал председатель парламента. – Прежде всего наша страна подходит к Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли как к вопросу политического выбора».

Он заметил, что большинство граждан Украины «воспринимают европейский образ жизни и европейские ценности». «Когда речь идет о европейской перспективе, и политикум, и люди демонстрируют консенсус», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что «эти демократические принципы должны соотноситься с верой и моральными принципами нашего общества».

В.ЛИТВИН отметил, что демократические европейские ценности не являются новшеством для Украины, сославшись, в частности, на документы времен Киевской Руси. «Украина является страной недореализованной демократии», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, для Украины чрезвычайно важно сохранение и углубление отношений с Российской Федерацией.

В свою очередь президент Национального совета Австрии высоко оценила тот факт, что «почти все политические партии Украины определились с поддержкой европейской интеграции». По ее словам, Австрия заинтересована, чтобы Украина «двигалась в сторону европейской интеграции в части демократизации политики и развития экономики».

Вместе с тем, Б.ПРАММЕР отметила, что важным сигналом со стороны Украины для ЕС станет отношение власти к оппозиционным партиям и политикам.

«Пока есть Верховная Рада, оппозиция будет всегда чувствовать себя оппозицией», - ответил В.ЛИТВИН. В этом контексте он сообщил, что представители оппозиции возглавляют 14 парламентских комитетов из 27, оппозиция имеет право каждую среду формировать повестку дня, каждую пятницу - определять, кто из членов правительства будет отвечать на вопросы парламентариев. «Для меня главное - чтобы у политиков было понимание, что всегда нужно поступать с позиции права, вести диалог», - сказал В.ЛИТВИН.

Во время встречи он также выразил убеждение, что нынешний визит Б.ПРАММЕР позволит расширить перечень вопросов двустороннего сотрудничества. «Мы высоко ценим традиционно дружеские отношения между Украиной и Австрией и стремимся к укреплению наших взаимоотношений», - подчеркнул он. По словам руководителя парламента, для Украины является интересным опыт Республики Австрия в организации внутренней жизни, реализации внешней политики.

По словам Б.ПРАММЕР, наши страны «очень связаны в историческом плане и являются важными партнерами в Европе», и высказалась за дальнейшее углубление и интенсификацию двусторонних взаимоотношений.

Говоря об избирательном законодательстве, В.ЛИТВИН отметил, что парламент ждет заключение Венецианской комиссии о новом законопроекте о выборах народных депутатов. «Мы очень внимательно относимся к оценкам европейских структур и анализируем все рекомендации», - сказал он, добавив, что предложил лидерам фракций провести консультации после получения заключения Венецианской комиссии с целью поиска компромисса.

«Все избирательные системы имеют свои позитивы и негативы, но главное - насколько прозрачным и демократическим будет избирательный процесс и насколько результаты выборов будут отвечать ожиданиям людей», - сказал он. При этом В.ЛИТВИН выразил мнение, что, «как минимум, необходимы открытые партийные списки, как максимум и компромисс - смешанная система».

*** Национальный совет (нем. Nationalrat) - нижняя палата парламента Австрии. Состоит из 183 депутатов, избранных по пропорциональной системе с открытым списком: голосуя за партию, избиратель может указать в бюллетене конкретного члена партии, повышая его ранг внутри партийного списка.