Самолет Ющенко приземлился на Львовском аэродроме

Президент пересел в автомобиль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл во Львовскую область. Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Львовской облгосадминистрации Виталий МЕЛЬНИЧУК, самолет Президента приземлился несколько минут назад на Львовском аэродроме. Оттуда В.ЮЩЕНКО автомобилем следует в Ожидов, где 16 июля произошла авария поезда с фосфором.

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