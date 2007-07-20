Самолет Ющенко приземлился на Львовском аэродроме
16:40, 20 июля 2007Политика
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Президент пересел в автомобиль
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл во Львовскую область.
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Львовской облгосадминистрации Виталий МЕЛЬНИЧУК, самолет Президента приземлился несколько минут назад на Львовском аэродроме.
Оттуда В.ЮЩЕНКО автомобилем следует в Ожидов, где 16 июля произошла авария поезда с фосфором.
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