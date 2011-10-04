Семью бютовца прессуют, чтобы заставить перейти в регионалы?

Народный депутат Украины Евгений СУСЛОВ (фракция "БЮТ-Батьківщина") обращается к министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ относительно прекращения давления на его семью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.СУСЛОВ сказал сегодня на брифинге.

Он отметил: «Обращаюсь к МОГИЛЕВУ, чтобы не допустил беспредел в погонах в отношении моей семьи».

Е.СУСЛОВ подчеркнул: «Если что-то случится со мной или с моими близкими, то всю ответственность я возлагаю на министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА».

Как отметил депутат, политическое давление оказывается на него и на его семью уже давно. При этом, по словам Е.СУСЛОВА, ему неоднократно предлагали «изменить принципы и перейти в другую политическую силу».

Он добавил, что с июля «это давление усилилось в несколько раз». Е.СУСЛОВ напомнил, что в июле было совершено нападение на его дом, и тогда пострадал охранник, «которому была поломана челюсть».

По словам депутата, в связи с этим инцидентом правоохранительными органами «не были проведены никакие действия».

Е.СУСЛОВ подчеркнул, что теперь «начали душить весь бизнес, который связан с моей семьей», в частности, проходят непрерывные проверки всех подразделов. «Не нашли ничего, потому что моя семья и я лично никогда не нарушали закон», - отметил он.

По словам Е.СУСЛОВА, на днях поступила информация о том, что планируется задержать его отца, который «недавно пережил серьезную операцию и должен был ехать снимать швы в Киев». По его словам, «готовилась провокация».

Е.СУСЛОВ предостерег правоохранительные органы от незаконных действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации "Батькивщина молодая", Е.СУСЛОВ сказал: «Вчера ко мне попала абсолютно достоверная информация: меня предупредили, что в ближайшие дни моего отца под надуманным основанием задержит милиция и запроторит в СИЗО, чтобы нажать на меня. С 4 октября я должен принимать участие в заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, поэтому власть решила действовать агрессивно и быстро. Проблема в том, что мой отец только несколько дней назад перенес сложную операцию, поэтому условия СИЗО могут стать для его здоровья разрушительными. Именно так, нажимая на слабые места в моей семье, зарясь на здоровье моего отца, преступный режим хочет вынудить меня предать свои принципы и «Батькивщину», расквитаться со мной за мою активную политическую позицию в защите Юлии ТИМОШЕНКО».

По словам Е.СУСЛОВА, «в неофициальных разговорах со мной должностные лица разного уровня косвенно, а иногда и прямо, советовали мне пересмотреть свою политическую позицию, прекратить выступления, свернуть пикет под Лукьяновским СИЗО, перейти, в конечном итоге, в Партию регионов. «Подумай, потому что ничем хорошим ни для тебя, ни для твоей семьи, ни для вашего бизнеса это не закончится» – говорили они мне».