Бондарь считает Рудьковского свадебным генералом

Заместитель главы Секретариата Президента Виктор Бондарь планирует вернуться на должность министра транспорта в случае победы оранжевого блока на парламентских выборах . Об этом он сказал в интервью УНИАН: "Я понимаю это министерство, чувствую его, и мы много сделали за полтора года. Мы одновременно начали строить пять дорог, в порты пришли инвестиции, начали перестраивать аэропорт “Борисполь”. А теперь все бросили.

За все время моего руководства, извините, не было ни одной аварии. А на железной дороге отсутствие аварии – это лишь вопрос контроля, там нет случайностей.

В этом году мы должны были сдавать новый терминал в “Борисполе” – огромный, современный, с комфортными залами ожидания, ресторанами. В следующем году предстояло завершить второй терминал. А сегодня видим только забор, который ещё я поставил. А министр транспорта сейчас свадебный генерал, у него же отобрали все направления – авиация у кого-то, железная дорога – под кем-то, “Укравтодор” – ещё под кем-то. В итоге нет комплексного подхода к развитию отрасли".

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