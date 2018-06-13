В.Бондарь: Когда я возглавлял Минтранс, ни одной аварии не было, а на железной дороге случайностей не бывает

Корреспондент УНИАН задал несколько вопросов заместителю главы Секретариата Президента, который занимается вопросами региональной политики, бывшему министру транспорта и связи Виктору Бондарю.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ РЕГИОНАМИ, НО ВСЕ ГУБЕРНАТОРЫ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД НИМ НА КОЛЕНИ Виктор Васильевич, Президент сегодня активно ездит по регионам. Связана ли такая региональная активность Виктора Ющенко со стартом парламентской избирательной кампании? Означает ли это, что Президент отказался от тактики пассивного наблюдения за ходом выборов, избранной весной 2006 года, и взялся за косвенную агитацию за свой блок?

Глава государства ездил и будет активно ездить по регионам. И это слишком банальный подход – связывать активную региональную политику Президента с выборами. Такой плотности поездок, как у Президента, действительно, нет у ни одного политика в Украине. Президента волнует развитие регионов, социально-экономическая ситуация в областях, привлечение инвестиций, то, как живут люди, какова ситуация на местах. Такие поездки – хорошая возможность посмотреть, как люди воспринимают политику Виктора Ющенко, его инициативы, как граждане оценивают и комментируют работу председателей рай- и облгосадминистраций, понять, как часто они видят свое местное руководство и пользуются ли те руководители доверием. После каждого такого визита в Секретариате Президента проводится анализ. На основе этих поездок Глава государства сделал определенные выводы и определенные кадровые изменения. Это сделано с целью усиления социального вектора реформ.

Еще с начала года у Президента была запланирована насыщенная программа региональных поездок на второе полугодие. Мы анонсировали это в прессе и отмечали, что этот тур связан с подготовкой Бюджета на 2008 год. Президент хочет видеть, чем живет каждый регион: где наиболее болезненны вопросы, связанные с военными, где острее всего вопросы приватизации, где остались проблемы с помощью при рождении ребенка, с выплатой пенсий, жизнью инвалидов или задержкой выплаты зарплат. Если не общаться с людьми непосредственно в области, не проводить выездные совещания, то невозможно ощутить эти проблемы. И тогда мы опять получим виртуальную экономику. У Президента будет насыщеннная программа визитов, которая не только не заканчивается с выборами, а будет нарастать до конца года. Это нормальная практика, только так и можно обеспечить реформы в областях: проводить прямую и жесткую линию руководства областными территориальными подразделами.

Недавно были освобождены главы Черниговской и Николаевской облгосадминистраций. Экс-губернатор Черниговщины Николай Лаврик не скрывает, что его освобождение связано с конфликтом с Секретариатом Президента. А освобождение николаевского губернатора – “оранжевого” Александра Садыкова, который с 2004 года поддерживает Ющенко, – и замена его на Алексея Гаркушу, которого обвиняли в фальсификации президентских выборов, вообще вызывало удивление... Нет никакого конфликта с главами областных госадминистраций. Более того, никто не заботится о деятельности глав облгосадминистраций и не помогает им больше, чем Секретариат Президента. И не нужно каждое освобождение рассматривать через призму несуществующих конфликтов. Сегодня идет плановая политика усиления президентской команды, ее кадрового состава. Начаты плановые ротации, которые должны происходить в любой структуре раз в два-три года. Если не будет ротации, то наступает этап застоя. Если мы хотим воплощать новые подходы деятельности государственных структур, то следует заводить новых людей, которые будут давать импульсы в жизни регионов.

Что касается Лаврика – это было его личное желание. Он остается в команде Президента Ющенко. Лаврику предлагалось несколько должностей, и, думаю, он вернется из отпуска и одно из предложений примет. Садыкову же была предложена новая высокая должность – заместитель председателя СНБО. Это интересная работа, которая дает возможность проявить себя в новом качестве. Сегодня СНБО нуждается в людях с менеджерскими способностями, имеющих опыт работы в регионах. Насколько мне известно, Садыкову предложено вести перспективные направления работы в СНБО.

А назначение вместо Садыкова Алексея Гаркуши Вы тоже считаете усилением президентской команды, учитывая пресловутый опыт фальсификаций выборов во время его прежнего губернаторства? Вспомните, каким был 2004 год. В сущности это была тоталитарная система в наихудшем виде, когда тогдашний Президент страны мог одной подписью освободить любого. В то время, когда всех губернаторов взяли “в оборот”, когда каждого держали на крючке, шантажировали их семьи, подвесили обязательствами предоставить победный процент кандидату от власти и запугивали, кто угодно мог бы оказаться в двусмысленной и непростой ситуации. Нужно надеяться, что все вынесли уроки из тех времен...

Сегодня, когда правительство в сущности не занимается регионами, но когда все председатели ОГА поставлены на колени перед Кабинетом министров и Верховной Радой в очереди за дотациями, мы хотим, чтобы областями руководили люди, которые владеют ситуацией в регионе и в силу характера будут добиваться надлежащего уровня для области.

Ходят слухи, что Вы проводите кадровые изменения, чтобы завести на эти должности людей Владимира Литвина, привлекая его таким образом в президентскую команду...

Нет такого задачи, даже нет такой мысли в Секретариате. Ищутся люди, которые умеют и хотят работать, которые имеют менеджерские задатки, опыт работы в регионах. Какие, возможно, ошибались в прошлом, но сделали из этого выводы и сегодня приложат все усилия, чтобы эффективно проводить реформы в областях.

СЕКРЕТАРИАТ ПРЕЗИДЕНТА НИ РАЗУ НЕ УСТУПИЛ ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА Правда ли, что кадровые изменения ожидаются еще в семи регионах?

Нет, это неправда. Нет такого задачи. Смены региональных руководителей будут, но речь не идет о стольких регионах. Еще раз отмечаю: идет плановый анализ по каждой области. Если мы видим, что есть замечания к главам райадминистраций, их заместителям, то говорим об этом прямо. Проводим собеседования, делаем замечание. Если нет соответствующей реакции, то на второй или третий раз после проверки человек освобождается. После совещаний в большинстве регионов люди четко поняли, что поручения Президента – так же, как и поручение правительству, – должны выполняться. В любом случае, кадровые вопросы - прерогатива Президента.

Мы ставим задачу по повышению качества работы глав райадминистраций. У нас есть серьезные претензии к некоторым региональным руководителям, и мы должны заставить их работать. Ненормально, когда старушка не может прийти и пожаловаться на деятельность стражей порядка в районе, потому что её никто не хочет выслушать. А тем более решить её проблему.

Одна из главных задач – развитие малого и среднего бизнеса. Если руководитель не понимает, что в этом следует помогать, а не выкручивать руки, – то ему не место на этом посту.

Так Вы не скажете, какие еще губернаторы под угрозой освобождения? Нет. Идет плановая работа в каждой области. Мы за неделю-два пройдем по всем показателям – социальными, экономическими, правоохранительными...

И все же говорят, что смена губернаторов – это следствие личных договоренностей Президента с премьером. Якобы лишь при этом условии премьер согласился на досрочные выборы. Нет, такого не было. Мы же все видим, что для Партии регионов принципиальные такие города, как Харьков, Херсон – там где они упрямо пытаются через процедуру недоверия местных советов сменить глав облгосадминистраций. Восточные регионы для них самые “дорогие”. Но Секретариат Президента ни разу не уступил должность представителям определенных партий. Президент не будет оценивать руководителя области сквозь призму партийности. У него есть один критерий оценки губернатора: его способность работать на область.

ЕСЛИ ТЫ ПРИШЕЛ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПОЛИТИКУ ПРЕЗИДЕНТА, ТО ВСТУПАЙ В ПАРТИЮ, КОТОРУЮ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ Вам тоже предлагали должность губернатора? Уже раз пять журналисты “отправляли” меня в Днепропетровск, Харьков, Одессу. Но на сегодня мое место работы – Секретариат Президента.

Согласовывает ли Секретариат кандидатуры председателей ОГА с Кабинетом министров?

Кабмин должен подавать представление на губернаторов. Предварительно правительство старается советоваться с Президентом. Но – учитывая нынешнее течение событий – Президент располагает абсолютно легитимным способом в случае необходимости назначать людей на должности временно исполняющих глав облгосадминистраций. Согласование главы облгосадминистрации – более сложная процедура, она длится два-три месяца. Мы надеемся, что правительство направит представления именно на тех, кто сегодня назначен и.о., но жизнь покажет. Хотя, надеюсь, никто не будет забавляться, искусственно создавая конфликт между Президентом и Кабмином.

Можем ли мы увидеть вновь назначенных губернаторов в списках “Нашей Украины”? В условиях, когда они только зашли на свои должности, говорить о списках рано. Пусть покажут, что они умеют. Какую они будут поддерживать партию (то есть за какую партию будут голосовать на выборах) – это их дело. Но, думаю, логично, когда губернаторы разделяют идеологию партии, поддерживающей Президента и его политику. Если ты пришел реализовывать политику Президента, то вступай в партию, которая поддерживает Президента и крепи ее собственным авторитетом.

А Вас не обвинят в использовании админресурса? Абсолютно нет. Премьер Янукович не скрывает своей идеологии, вполне сознательно возглавляет Партию регионов, спикер распущеного парламента Мороз – Социалистическую партию. И в этой ситуации вряд ли можно утверждать, что они имеют меньше рычагов для админресурса и давления. И потом, избиратель изменился, люди стали мудрее. Никакое принуждение и давление уже не будет работать.

ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК Я, ЛУЦЕНКО, ГРИЦЕНКО, КИРИЛЕНКО, ЯЦЕНЮК, В СОСТОЯНИИ ПРИДАТЬ ПАРЛАМЕНТУ ИМПУЛЬС Вы лично будете идти в избирательном списке “Нашей Украины”? Однозначно пойду и буду принимать участие в выборах. Думаю, пришел тот момент, когда молодые люди должны прийти в политику. Посмотрите же на нынешнюю Верховную Раду. Много ли там людей могут выступить и сказать что-то новое? Много ли там людей, которые готовы работать и заниматься законотворчеством как основной работой, а не как побочным бизнесом?

Или мы это понимаем и будем менять ситуацию, или должны сложа руки и ждать, когда вернется Советский Союз. Думаю, что такие люди, как я, Луценко, Гриценко, Кириленко, Яценюк, в состоянии придать импульс работе парламента, отменить неприкосновенность. Она нам не нужна, у нас нет криминального прошлого и необходимости прятаться за неприкосновенностью.

В прежнем избирательном списке “Нашей Украины” были все действующие губернаторы. На этих выборах опять ожидается массовый поход глав облгосадминистрации в Верховную Раду? Сегодня создан блок демократических сил, состоящий из нескольких партий. И окончательный список будет утвержден на съезде, который состоится в начале августа. А губернаторы должны определиться, где они себя видят: в большой или региональной политике. Хотят ли они руководить областью или отраслью, возглавляя какое-то министерство. Есть время, пусть думают, пусть определяются...

То есть некоторым Вы предлагаете возглавлять штабы, а не идти в список? Штабы будут возглавлять партийцы, определенные руководством центрального штаба. При этом, безусловно, будет учтена позиция региональной партийной организации. В каждой области парторганизация должна определиться, где место председателя области. Если он член партии, то должен сказать на съезде, где себя видит. И региональная организация определит: или он руководитель штаба и не идет в список; или идет в список и руководит штабом; или он идет в список и руководит областью, а штабом занимается кто-то другой... Это дело каждой областной организации. Нет такого, как во времена Кучмы, на всем прикрикнули: руководить штабами – и все руководят. Это – ерунда. Если в области есть авторитетный человек, который может возглавить штаб? – то так должно и быть. Для этого и проводятся региональные съезды.

ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ ТАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГУБЕРНАТОРА, ЧТО ОБЛАСТЬ БУДЕТ КАЗАТЬСЯ НАИХУДШЕЙ Совпадают ли ваши оценки работы председателей областей с оценками, которые им дает Кабмин? Знаете, области оцениваются по сотням, а то и тысячам показателей. И если ставится задание сделать какую-то область “крайней”, то ты можешь выбрать наихудшие показатели и сделать картину такой, что область будет казаться наихудшей в стране. Секретариат Президента анализирует комплексно, у нас есть система ключевых базовых показателей: уровень инвестиций, уровень заработной платы, выплата пенсий, уровень задолженности по заработной плате, уровень обеспечения капсредств, их ненадлежащего использования. Самых болевых показателей – десяток-полтора. Ты берешь их – и ситуация становится понятной.

Оправдало ли себя введение губернаторов в состав СНБО? Это был абсолютно позитивный шаг. СНБО в таком составе – стратегическая для Украины структура. В конце концов, губернаторы на местах порой яснее видят ситуацию. Именно губернаторы могут увидеть, что происходит на самом деле в том или ином секторе и принесет ли пользу то или иное решение.

САМЫМ РАДИКАЛЬНЫМ В СМЫСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ КАДРОВ БЫЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕХАНУРОВА Во времена Леонида Кучмы, если кто-то выпадал из обоймы, то Президент все равно держал его в резерве. Потому что чиновник растится долго и дорого, и такой чиновник еще может быть полезным. Как сейчас с кадровой политикой в Секретариате? Мы постоянно над этим работаем. В принципе в стране есть системный кадровый голод. Чтобы вырасти новому человеку, нужно и время, и уровень образования. Ротация на высшем уровне в политике – очень сложное дело. Наиболее радикальным в смысле обновления было правительство Еханурова. Туда пришла треть молодых людей. Мы очень жестко держали ситуацию с количеством замминистра – у нас был лимит: не больше трех заместителей и одного первого заместителя на одно министерство. А теперь мы видим – по восемь – девять заместителей. Хотя когда больше трёх, то уже возникают трудности для управления.

Сегодня ситуация вернулась к форме, которую я условно называю “Советский Союз”: “уважаемые” люди тащат за собой своих, таких же “уважаемых”, семейно-дружеские связи в министерствах и ведомствах невозможно прервать. В нынешнем правительстве Януковича назначены все бывшие чиновники времен Кучмы. Такая ситуация не дает расти молодым кадрам и становится опасной для страны.

ВО ВРЕМЯ МОЕГО РУКОВОДСТВА В МИНТРАНСЕ НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ АВАРИИ, А НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НЕТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ Вернётесь ли в Минтранс, если Вам после выборов предложат, как раньше, возглавлять министерство?

Да, если таким будет решение новой коалиции. Я понимаю это министерство, чувствую его, и мы много сделали за полтора года. Мы одновременно начали строить пять дорог, в порты пришли инвестиции, начали перестраивать аэропорт “Борисполь”. А теперь все бросили.

За все время моего руководства, извините, не было ни одной аварии. А на железной дороге отсутствие аварии – это лишь вопрос контроля, там нет случайностей.

В этом году мы должны были сдавать новый терминал в “Борисполе” – огромный, современный, с комфортными залами ожидания, ресторанами. В следующем году предстояло завершить второй терминал. А сегодня видим только забор, который ещё я поставил. А министр транспорта сейчас свадебный генерал, у него же отобрали все направления – авиация у кого-то, железная дорога – под кем-то, “Укравтодор” – ещё под кем-то. В итоге нет комплексного подхода к развитию отрасли.

Когда будет проводиться админтерриториальная реформа? Не в этом году. Ее следует запускать вместе с бюджетной и налоговой реформой. Отдельно нельзя запускать, потому что территории рассыплются, не будет финансовой опоры для их развития.

За государством следует оставить финансирование МВД, прокуратуры, СБУ, МИД, все остальное – отдать областным советам и районы. Пусть советы решают, что для них приоритетно – детсад построить или дорогу отремонтировать. Вот после выборов, когда будет определена новая коалиция, когда будет стабильность, когда Президент, парламент и правительство будут единомышленниками в вопросах о необходимости территориальной реформы, – мы к ней вернемся.

Елена Гитлянская, Лана Самохвалова