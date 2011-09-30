Лукашенко обиделся на организаторов саммита в Варшаве

Организаторы саммита «Восточного партнерства» пошли на беспрецедентные дискриминационные меры в отношении Беларуси и сделали участие белорусской делегации в нем невозможным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, которое озвучил журналистам пресс-секретарь МИД Андрей САВИНЫХ.

«В преддверии саммита «Восточного партнерства» его организаторы пошли на беспрецедентные дискриминационные меры в отношении Беларуси. Они отказались направить приглашение главе Белорусского государства. Вслед за этим назначенный Республикой Беларусь руководитель ее делегации был ограничен в участии в мероприятиях саммита», - говорится в заявлении МИД.

А.САВИНЫХ отметил, что эти действия являются грубейшим нарушением базовых принципов «Восточного партнерства», согласованных на первом саммите в Праге в 2009 году.

«Беларусь активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако в этих условиях участие становится невозможным: партнерство не может быть основано на дискриминации», - говорится в заявлении МИД.

В документе также отмечается, что своими действиями организаторы саммита наносят ущерб дееспособности этой региональной инициативы и несут за это ответственность.

«Решения саммита, затрагивающие интересы Республики Беларусь и принятые без прямого согласия нашей страны, будут нелегитимны. Без участия Беларуси значимость партнерства серьезно утрачивается. Белорусская сторона готова взаимодействовать в укреплении и развитии этой региональной инициативы, но только на принципах реального, а не мнимого партнерства», - подчеркивается в заявлении МИД Беларуси.

Справка УНИАН. 29-30 сентября в Варшаве проходит второй Саммит инициативы ЕС «Восточное партнерство». Программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Она направлена на усиление отношений ЕС с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

В Варшаву приглашали главу белорусского внешнеполитического ведомства Сергея МАРТЫНОВА. Однако в МИД Беларуси пояснили, что С.МАРТЫНОВ не может представлять страну на саммите «Восточного партнерства», поскольку в настоящее время находится в Нью-Йорке и принимает участие в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Белорусскую делегацию на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве 29-30 сентября представляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Виктор ГАЙСЕНОК.

Ранее Беларусь заявляла о намерении участвовать в саммите "Восточного партнерства", если действия польской стороны не будут ограничивать статус и формат участия В.ГАЙСЕНКО как главы делегации.

Вчера, 29 сентября, МИД Беларуси заявил, что чрезмерная политизация «Восточного партнерства» и отход от заявленных ранее принципов ставит под сомнение универсальность подходов данной программы