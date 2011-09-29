Янукович: Украина будет настаивать, чтобы в договоре с ЕС была перспектива членства

Украина будет настаивать, чтобы в соглашении с ЕС об ассоциации была предусмотрена перспектива членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге для прессы после встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

«Мы настаивали и будем настаивать, чтобы в этом соглашении (об Ассоциации – УНИАН) была отображена перспектива вступления Украины в ЕС, хотя мы хорошо понимаем, что во время ратификации в каждой европейской стране, каждым парламентом, этот вопрос будет очень чувствительным для наших сторон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выразил убеждение, что европейские партнеры Украины и особенно друзья в Польше с пониманием отнесутся к прогрессу, который сегодня есть в Украине.

Также В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что саммит "Восточного партнерства" даст еще больший толчок для евроинтеграции Украины.