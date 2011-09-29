Наливайченко: надо отвести чиновника как можно дальше от учебного заведения

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО предложил молодежным организациям сотрудничество в сфере совместной работы над законопроектами по защите социальных прав украинской молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом шла речь во время сегодняшней встречи В.НАЛИВАЙЧЕНКО с активистами Гражданской кампании «Молодіжна варта».

Он также предложил организовать встречу молодежной рабочей группы с народными депутатами от «Нашей Украины» для налаживания уже сейчас такого сотрудничества.

«Например, мы могли бы вместе разработать законопроект, который предусматривал бы возможность для студенческой молодежи создавать необлагаемые малые предприятия, в первую очередь в сфере высоких технологий и инноваций. Таким образом студенты могли бы не только развивать и применять собственные знания, но и реально зарабатывать», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также подчеркнул важность продолжения реформирования образования с использованием мирового опыта. «Мы против «реформирования» образования советскими, административными методами. Нужно выйти на трехстороннее понимание правительства, работодателей и образовательных заведений – сколько и по какой профессии специалистов нужно подготовить, и по приоритетам именно туда направлять государственное финансирование», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, следует провести децентрализацию управления и сократить количество и функции чиновников в образовании.

«Нужно отвести чиновника как можно дальше от учебного заведения – оставить за чиновником лишь функцию координации и сведения государственного заказа, забрать у него функции лицензирования и разрешений - потому что это все коррупция», - подчеркнул политик.