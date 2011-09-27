Ющенко считает «нечестным» идти по мажоритарному списку

Президиум «Нашей Украины» принял базовую позицию о том, что партия идет на выборы, а также обращается к патриотическим и демократическим силам о консолидации.

Об этом сообщил журналистам лидер «Нашей Украины», Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Главной темой заседания было то, как формализовать политическую линию в процессе консолидации патриотических и демократических сил. Какого уровня будет эта консолидация – это будет зависеть, безусловно, от наших партнеров. Мы открыты к диалогу и переговорам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я понимаю, что не удастся объединить все эти силы в единый институт, который бы шел единым списком – будь-то БЮТ, будь-то политическая сила Арсения ЯЦЕНЮКА, будь-то «Свобода». Но по крайней мере для многого – общих принципов, общего поведения, недопущения взаимной борьбы, согласования округов и много чего другого, включая избежание взаимной критики – для этих вещей все политические силы должны быть открытыми», - сказал лидер «Нашей Украины».

Он также выразил убеждение, что в ближайшее время будут определены принципы нового избирательного законодательства. «За эти два месяца страна придет к правилам, с которыми в 2012 году придется бороться на выборах. Я хотел бы сказать, что «Наша Украина» готова к этой дороге, и как всегда мы будем свидетельствовать верность нашим национальным интересам. Убежден - если все патриотические силы сконцентрируются на таких принципах, мы сможем достигнуть большого понимания и большого единства», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Комментируя перспективы создания отдельной депутатской фракции с участием депутатов от «Нашей Украины», В.ЮЩЕНКО сказал: «Если бы за этим стояла реальная воля тех людей, которые об этом говорят, это объединение в парламентскую группу давно могло бы состояться. Поскольку же речь идет о чьей-то спеси, чьем-то персональном позиционировании, - что это может состояться, только если кто-то будет Генеральным Секретарем – то это условия, которые неприемлемы даже для самих переговоров». В то же время он сообщил, что президиум подтвердил мандат на проведение консультаций в парламенте для формирования отдельной парламентской группы.

«Наша Украина» к этому процессу как всегда открыта, и если этот процесс заканчивается не результативно, то не по нашей вине. 11 депутатов «Нашей Украины» готовы консолидироваться с другими депутатами нашей фракции в отдельную группу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также заявил, что будет принимать участие в следующих выборах по партийному списку. «Я не могу пойти по мажоритарному списку, потому что это может быть воспринято просто как нечестная политическая игра. Я должен отвечать за партию, а не за самого себя. Поэтому провести политическую силу – это намного больше рыцарская задача, чем пройти самому», - сказал лидер «Нашей Украины».