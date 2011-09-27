Президент Украины Виктор Янукович поздравил с праздником “всех, кто любит путешествовать, и работников индустрии гостеприимства, которые обеспечивают комфортный отдых”.

”Туристическая отрасль является чрезвычайно важной составляющей национальной экономики, способствует привлечению инвестиций, развитию добрососедских взаимоотношений между народами и государствами, формированию позитивного имиджа Украины на международной арене, идет речь в поздравлении главы государства с Днем туризма, размещенном на официальном сайте Президента.

Наш богатый потенциал – огромный природно-заповедный фонд, разнообразие достопримечательностей культурного наследия и доброжелательность украинцев – обязывает нас создать качественный туристический продукт, который достойно будет конкурировать в мире”.

Янукович пожелал “всем на этом пути крепкого здоровья, благосостояния и успехов”.