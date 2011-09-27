Могилев намекнул Шкилю, что уже можно спать спокойно

Министерство внутренних дел Украины устанавливает причину, почему документы относительно автокатастрофы с участием народного депутата Украины Андрея ШКИЛЯ месяц не могли попасть в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«Сейчас устанавливают, почему месяц материалы после прекращения уголовного дела не могли доставить в суд для судебного решения. Кто виноват?», – сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он отметил, что правоохранительные органы не будут настаивать на привлечении к ответственности А.ШКИЛЯ в связи с ДТП, так как срок для этого уже закончился.

Как сообщал УНИАН, А.ШКИЛЬ вечером 6 мая попал в ДТП в Киеве. Автомобиль Nissan Qashai, за рулем которого находился народный депутат, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volksvagen. 58-летний водитель Volksvagen и двое его пассажиров не пострадали.

Уголовное дело относительно участия А.ШКИЛЯ в ДТП было закрыто еще в июле.

Недавно Голосеевский суд Киева своим решением признал депутата А.ШКИЛЯ виновным в ДТП. По решению суда, депутат виновен в нарушении ПДД и в том, что находился за рулем нетрезвым, в частности экспертиза зафиксировала в крови политика 1,47 промилле этанола.

Однако, как пишет «Сегодня», несмотря на решение суда, А.ШКИЛЮ ничего не будет. Срок привлечения к админответственности прошел, поэтому его даже не оштрафуют.