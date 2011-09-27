Прокуроры и адвокат переругались при попытке прочитать диагноз Луценко

Представители стороны обвинения в Печерском райсуде Киева обвиняют адвоката экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Алексея БАГАНЦА в том, что он перетягивает на себя функции и полномочия медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий комментарий по поводу заявленного А.БАГАНЦЕМ ходатайства о немедленной госпитализации Ю.ЛУЦЕНКО в ходе судебного заседания заявил представитель прокуратуры Виктор КЛИМЕНКО.

«Адвокат А.БАГАНЕЦ ссылается на материалы, которых нет в деле. Адвокат А.БАГАНЕЦ берет на себя функции медицинских работников», - сказал он, отметив, что в заключениях, которые имеет в своем распоряжении сторона обвинения, вообще не сказано о необходимости госпитализации экс-министра.

Другой представитель стороны обвинения Дмитрий ЛОБАНЬ поддержал позицию коллеги, отметив, что «ходатайство не относится к компетенции суда, оно должно решаться администрацией СИЗО… Поэтому переводить функции СИЗО на суд являются безосновательными и некорректными».

Он так же, как и его предшественник, в своем выступлении сослался на медицинские документы, которые якобы имеет в распоряжении прокуратура. Ю.ЛУЦЕНКО прервал его выступление и в очередной раз попросил объявить суду, какие именно документы имеет сторона обвинения.

В свою очередь, председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК попросил представителей прокуратуры конкретизировать, какие медицинские документы они имеют в виду. В ответ они заявили, что это те же документы, на которые ссылается сторона защиты.

Заслушав мнения сторон - участников процесса, суд пошел в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам.