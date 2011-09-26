Литвин просит Азарова присылать в ВР министров, а не десятых замов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит председателя Кабинета министров Николая АЗАРОВА, чтобы правительственные законопроекты в парламенте докладывали министры, а не их заместители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня на брифинге.

«Я написал письмо правительству о том, что правительственные законопроекты должны докладывать члены правительства, а не их десятые заместители», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН отметил, что тогда не будет такой ситуации, когда подавляющее количество правительственных законопроектов, которые принимает парламент, потом ветируются Президентом. «Мы должны работать качественно, а для этого люди, которые несут персональную ответственность, должны вести диалог с парламентом», - сказал председатель ВР. Он также выразил удивление заявлением премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА о том, что спикер своим поведением во время Часа вопросов к правительству оскорбил Кабмин. «Речь идет не об оскорблении, а речь идет о взаимной ответственности. И я не вижу здесь большой проблемы», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во время утреннего пленарного заседания ВР В.ЛИТВИН заявил, что Часа вопросов к правительству не будет.

Сегодня ВР должна была рассматривать вопрос обеспечения прав социально уязвимых слоев населения и главным докладчиком должен был быть вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, однако он не присутствовал в ложе правительства. Также не было и премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА и первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

«В пятницу Часа вопросов к правительству в Верховной Раде не будет», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что не видит оснований проводить такой Час вопросов к правительству.

Кроме того, председатель ВР отметил, что в последнее время Кабинет министров вообще игнорирует это мероприятие и не приходит в полном составе, как это предусмотрено законом. Председатель ВР считает целесообразным, чтобы парламент вообще на будущей неделе не рассматривал правительственные законопроекты, пока не будет налажена работа между ВР и Кабмином. В.ЛИТВИН также отметил, что Кабинет министров должен, наконец, выполнять законодательство и регламент ВР.

В тот же день премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил, что не видит причин для упреков в адрес правительства со стороны председателя Верховной Рады Украины В.ЛИТВИНА в связи с отсутствием членов Кабинета министров Украины на Часе вопросов к правительству в парламенте.