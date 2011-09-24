"Фронт Змін": Одесса не может ждать смены власти пять лет

Решение поддержать инициативу о проведении референдума о недоверии городскому председателю Одессы Алексею КОСТУСЕВУ и досрочном прекращении полномочий членов горсовета принято на собрании членов территориальной громады, состоявшемся 23 сентября в Одесском культурном центре, что на улице Василя СТУСА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской организации партии «Фронт Змін», члены которой были инициаторами местного референдума, на собрании, в котором приняли участие свыше двухсот одесситов, «утвержден состав инициативных групп, которые должны в течении месяца собрать среди одесситов необходимое количество подписей в поддержку инициативы».

Выступая перед собравшимися, лидер фракции партии «Фронт Змін» Александр ОСТАПЕНКО назвал ряд причин, подтолкнувших горожан к инициированию местного референдума. Это прежде всего, отметил депутат, «невыполнение городским председателем предвыборных обязательств, отсутствие стратегической перспективы развития города и тотальное сокращение социальной помощи малообеспеченным».

«КОСТУСЕВ должен ответить за свою бездеятельность, которая ввергла Одессу в коллапс и привела ее к деградации, - подчеркнул лидер фракции «Фронт Змін», - в том числе за ликвидацию сети столовых «Ветеран», за оставленных без помощи ветеранов, пенсионеров, бездомных детей».

По словам депутата, «одесситы уже прочувствовали на себе результаты правления «профессионалов» А.КОСТУСЕВА».

«Одесса не может ждать ее смены пять лет. Люди убедились: эта команда, обещавшая увеличить зарплаты медикам, повысить пенсии, снизить тарифы на продукты питания, просто не способна выполнять предвыборные обязательства. Еще никогда городом не руководил человек, который давал бы столько невыполнимых обещаний», отметили в партии.

По подсчетам специалистов, добавил депутат, «почти 26 процентов горожан каждый день не доедают, свыше половины жителей города-миллионника вынуждены ограничивать себя также в покупках одежды, обуви».

«С этим дальше мириться нельзя – члены городской территориальной громады имеют право проголосовать за досрочное прекращение полномочий тех, кто не соблюдает свои обязательства перед избирателями, - заключил А.ОСТАПЕНКО.

Идею проведения местного референдума поддержали в своих выступлениях и другие одесситы, принявшие участие в собрании инициативной группы.